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В Вольске на кладбище полицейские избили задержанного до смерти

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В городе Вольск в Саратовской области сотрудники полиции до смерти избили задержанного. Как сообщила в среду областная прокуратура, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, 26 сентября двое полицейских патрулировали улицы Вольска и задержали пьяного мужчину. Из-за возникшего конфликта они отвезли его на кладбище, где забили до смерти. Тело позднее было обнаружено в лесу.

Полицейские задержаны, расследование дела взяла на контроль прокуратура Саратовской области.

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