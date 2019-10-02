В Мюнхене вечером во вторник был задержан россиянин, который проводил у посольства своей страны пикет против полицейского произвола. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на знакомого задержанного.

По данным портала, гражданина России зовут Виктор. На странице в фейсбуке, которая предположительно принадлежит ему, указана фамилия Векторович и родной город Калуга. Там же размещен пост о задержании Виктора с пометкой, что пишет его ученица.

По её словам, задержанный привязал к резиновой полицейской дубинке несколько презервативов "в честь новостной повестки из РФ и проводил мирную демонстрацию на тротуаре".

По информации "ОВД-Инфо", задержание проводили мюнхенские полицейские по просьбе сотрудников российского дипломатического представительства. У пикетчика отобрали дубинку и телефон, с которого удалили все фото и видео. Ему также угрожали тюрьмой за нахождение в общественном месте с оружием, сообщает правозащитный портал.

Позднее Виктора отпустили, однако через несколько минут он перестал выходить на связь, уточняет "ОВД-Инфо".