Настало время поговорить об изящной словесности. Журнал "Русский пионер" опубликовал, а десятки страниц министерства иностранных дел в социальных сетях растиражировали новое стихотворение Сергея Лаврова.

Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки,

Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог.

А посреди тайги в охотничьей землянке

Закашлялся во сне невзрачный мужичок.



Проснулся, побежал сквозь дым, как полупьяный,

Наткнулся на ручей, упал, к воде приник.

И вдруг прям на него, как немец из тумана,

С дымящимся стволом выходит дед-лесник.



И выстрел заглушил шум дальних электричек,

Остался у ручья невзрачный мужичок.

В кармане у него нашли коробку спичек

И пачку сигарет с названием «Дымок».

Мы стараемся не выступать в жанре "соцсети высмеяли", но, кажется, случилось именно это.

Юлия Линчевская:

А тем временем в России... Дымок Отечества.

Андрей Починков:

Минутка высокой поэзии

Олег Гневанов:

Ну вот, а говорили поэзия на Руси захирела...

Александр Ильин:

О, вот такую поэзию я понимаю. Для людей пишет человек.

Игорь Журавлёв:

Тема шок-контента в поэзии:

Дымилась роша у пригорка,

А вместе с ней пылал закат...

или..

Горит и кружится планета,

Над нашей Родиною дым..

Теперь вот и Лавров сплагиатил...

Люда Евстифеева:

Воинственный Лавров опять катает вирши. Медведев и Шойгу от зависти помрут.

Екатерина Теплова:

Я все же его фанат...

Сергей Гребёнкин:

Всё ж таки,как минимум, один самолет МИДа, вылетел из Аргентины и прилетел по назначению.

Незыгарь:



Все говорит о том, что Сергей Лавров, он же мужичок с пачкой Дымок, глубоко устал и ему нужен свой «дед-лесник».



Кто-то пытается расшифровать смысл стихотворения.

Владислав Полейко:

На каждого поджигателя российского леса найдется свой дедушка с берданкой! Такой судьбы им пожелал в своем стихотворении Сергей Лавров. Я после прочтения его стиха теперь, если и пойду в лес, то спички не возьму (итак не брал). Стих жесть!

Илья Знаменский:

Тонко. Представитель власти решает проблему горящей тайги отстрелом курильщиков.

Кто там смеялся над девочкой Гретой?

Екатерина Вайс:

Но за что? За что мужика лесник стрельнул - раз. И за что нам такой МИД, мать его за ногу..

Анна Асмолова:

Тема кокса не раскрыта. Поэтому мотивы убийства тоже не ясны.

Павел Пряников:

Страшные какие стихи написал глава МИД Лавров. Что у них там в голове делается? Похоже уже на адептов секты Южинского переулка - Мамлеева-Головина

Кто-то пародирует министра.

Александр Боев:

Дымящийся дымок

Дымил, смоля косяк,

На площади Смоленской

Всем наперекосяк.

Евгений Финкель:

Дымилась бодрая трава,

не спал, творил Лавров.

Ему мерещились слова,

ему мерещились слова

ему мерещились слова:

Россия, лавры, ров.

Никита Небылицкий:

Дымок он прикупил весной на полустанке

Он сам-то не курил, но выпить был мастак

В землянке он сидел на хлеба полбуханке

К ручью чего бежал? Его постиг сушняк!

Такую смерть врагу и то не пожелаешь

Стрельнул в него лесник и сразу наповал

Хотя чего стрелял? Ведь дед был некурящим

Дымком он не дымил, тайги не поджигал..

Михаил Кондаков:

И было всё в дыму, ни зги не видно было,

ООНовский сортир окутал сизый смог.

У стеночки в углу, прикрыв глаза, уныло

Потягивал косяк очкастый мужичок.

«Забористая вещь», - пробормотал, как пьяный.

Закашлялся, ругнув дебильный, <...>, клозет,

И вдруг прям на него, как немец из тумана,

С дымящимся стволом выходит бодрый дед.

Хлопок - и боль в груди, дыханье Чейна-Стокса…

«В сортире замочил», - успел смекнуть чувак.

В кармане у него нашли немного кокса.

И в номере пакет. С эмблемою ЕдРа…

Наталья Резник:

Мне показалось, что произведение не закончено, по прочтении остаётся масса вопросов: зачем, кого, кто заказал? Поэтому предлагаю последней строфой поставить все точки над «i».

Лежала голова, берданкою пробита.

Был бедный мужичок неопытен и глуп.

А после Симоньян с прозваньем Маргарита

Сварила из его башки бобриный суп.

Кто-то ищет переклички с классикой.

Сергей Стогниенко:

Как точно кто-то заметил в комментариях, Горшок жив.

Стас Кувалдин:

Похоже министр иностранных дел однажды послушал в измененном состоянии сознания Горшка с "Будь как дома, путник", а сразу после Нау "Васька-кривой зарезал трех рыбаков" и проснувшись утром после беспокойного сна сразу же схватил ручку и бумагу

Николай Руденский:

Ср.: «Егерь сильнее наклонился вперед и вдруг замахал рукой… Сергей разглядел между деревьями приземистую фигуру, поймал ее на планку ружья.

— Ты што! Ты што! — отчаянно зашептал егерь, прячась за куст. — Далеко! Подпусти поближе, поранишь ведь, уйдет!..

Приземистая фигура побежала к ели, треща валежником.

Сергей поднял ружье, прицелился, сдерживая дрожь потных рук, и выстрелил быстрым дуплетом…

Темная фигура повалилась, потом зашевелилась, силясь подняться. Пока Сергей лихорадочно перезаряжал, егерь привстал из-за куста и отвесил дважды из своей тулки…

Вглядываясь сквозь пороховой дым, Сергей снова поднял ружье, но егерь замахал рукой:

— Хватит, чего в мертвяка пулять. Идем смотреть...

Егерь взял труп за руку и перевернул на спину.

Лицо было залито кровью, в которой копошились влипшие муравьи. Ватник был распахнут, на голой груди виднелись кровавые метки картечин.

— Здоровый, — улыбаясь, пробормотал егерь и, вытащив из кармана свой складной нож, стал умело срезать с мертвеца одежду…»

(Владимир Сорокин. «Открытие сезона»)

Михаил Черняховский:

- Что это? - спросил я.

- Стенгазета.

- Какая стенгазета?

- Местного отделения КГБ. Видишь название - "Щит и меч". Тут масса интересного. Какого-то старшину ругают за пьянку. Есть статья о фарцовщиках. А вот стихи про хулиганов:

Стиляга угодил бутылкой

В орденоносца-старика!

Из седовласого затылка

Кровь хлещет, будто с родника...

С. Довлатов, "Компромисс"

Любопытно, что раньше публиковались старые опусы Лаврова, которые он ещё в молодости писал к наступлению Нового года по восточному календарю. Например, вот:

Громыхает кобыла по вечности,

Шоры сорваны, страшен аллюр,

А вокруг — до небес дым отечества

От обугленной кожи и шкур.



И повалятся в грязь перед клячею

Люди низших этнических форм.

Хоть сполна за Россию заплачено,

Не в коня исторический корм.



Лошадиной единственной силою,

Изрыгая то стоны, то плач,

Наша Родина тащится, милая,

На костях символических кляч.



Но какой бы китайской животною

Ни назвать этот год или век,

Лишь один будет избран народами

Года Лошади Сверхчеловек.



Твердо верю: символика модная

Не обманет в нахлынувший год —

Обязательно в царство свободное

Белый конь катафалк довезет.

Или вот:

Может быть, я слегка уже пьяный,

И рука не тверда на струне.

Надо выпить за год Обезьяны

Поскорей, пока память при мне.

Прошлый год на расправу был скорым -

Погибали поэты, певцы,

Президенты, премьеры, вахтеры -

Все подряд отдавали концы.

Не щадил он ни рангов, ни званий -

Все равны, коль ногами вперед.

Говорили, что год обезьяний

Как зловещий в анналы войдет.

Вся страна затаилась с опаской,

Ожидая, что будут опять

Не победы, а крах и фиаско,

Не прогресс, а движение вспять.