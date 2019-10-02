Российский суд в Ростове отправил крымского блогера в колонию

Российский суд в Ростове-на-Дону в среду вынес приговор гражданскому журналисту и блогеру из аннексированного Крыма Нариману Мемедеминову, которого обвинили в публичных призывах к терроризму. Суд присудил Мемедеминову 2 года и 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент Крым.Реалии.

Прокуратура требовала назначить обвиняемому шесть лет колонии.

В центре Киева 1 октября в поддержку Мемедеминова вышли журналисты и правозащитники.

Накануне Нариман Мемедеминов выступил с последним словом, где назвал "шаблонным" судопроизводство и право в России, а также призвал журналистов продолжать проводить работу по информированию о ситуации в Крыму и судебных процессах над жителями полуострова.