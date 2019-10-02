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Российский суд в Ростове отправил крымского блогера в колонию

Нариман Мемедеминов

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Российский суд в Ростове-на-Дону в среду вынес приговор гражданскому журналисту и блогеру из аннексированного Крыма Нариману Мемедеминову, которого обвинили в публичных призывах к терроризму. Суд присудил Мемедеминову 2 года и 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент Крым.Реалии.

Прокуратура требовала назначить обвиняемому шесть лет колонии.

В центре Киева 1 октября в поддержку Мемедеминова вышли журналисты и правозащитники.

Накануне Нариман Мемедеминов выступил с последним словом, где назвал "шаблонным" судопроизводство и право в России, а также призвал журналистов продолжать проводить работу по информированию о ситуации в Крыму и судебных процессах над жителями полуострова.

  • Нариман Мемедеминов – крымскотатарский блогер и гражданский журналист. Его задержали и поместили в СИЗО в конце марта 2018 года.
  • Претензии у российских правоохранительных органов вызвал видеоблог на YouTube, который Мемедеминов вел с 2013 по 2015 годы. В нем размещены несколько десятков видеороликов с комментариями политических событий и тем, призывами придерживаться норм ислама и мнениями о российских государственных праздниках: Дне защитника отечества, Международном женском дне, Дне защиты детей и другим.
  • Национальный союз журналистов Украины назвал арест Мемедеминова в Крыму "нарушением прав на свободу мысли, свободное получение и распространение информации, в том числе с помощью сети Интернет", напоминает Крым.Реалии.

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