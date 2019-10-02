Президент РСЕ/РC призвал освободить журналиста Станислава Асеева

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-брифинге в Киеве заявил, что Киев прилагает максимальные усилия по освобождению блогера и внештатного автора Украинской службы Радио Свобода Станислава Асеева. Журналиста уже более двух лет удерживают пророссийские сепаратисты в самопровозглашённой "ДНР". 1 октября Асееву исполнилось 30 лет.

Освободить Асеева и другого блогера и внештатного сотрудника Радио Свобода – Олега Галазюка – на пресс-конференции в Киеве призвал президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай. Он также потребовал прекратить преследование одного из авторов сайта Крым.Реалии Николая Семены. По словам Флая, журналисты пошли на большой риск и теперь платят высокую цену за то, что рассказали правду о происходящем.

Международный конгресс ПЕН-центра в Маниле открылся флешмобом в поддержку Асеева. Делегаты выразили солидарность с журналистом и подняли плакаты с хэштегом #FreeAseyev.

Станислав Асеев - один из немногих донецких журналистов, который продолжил работать в регионе после начала боевых действий. Восточноукраинские сепаратисты захватили его весной 2017 года. С той поры Асеев появлялся на публике только один раз - в эфире российского государственного телевидения. Тогда журналист сказал, что его обвиняют в шпионаже.

Олега Галазюка сепаратисты задержали в 2017 году в "ДНР". По неподтверждённой информации, блогер находится в донецком СИЗО. Об обвинениях в адрес Галазюка не сообщается. К нему не допускают представителей международных организаций.

Николай Семена живёт в Симферополе. В 2015 году он опубликовалстатью с критикой российской аннексии Крыма. Российский суд признал виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно. Семене запретили заниматься журналистской деятельностью и покидать территорию аннексированного полуострова. Правозащитный центр "Мемориал" признал Семену политическим заключённым.