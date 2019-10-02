В Подмосковье покончил с собой подполковник Федеральной противопожарной службы Одинцова Олег Жуков. Об этом сообщил телеграм-канал "Мэш", гибель сотрудника подтвердили "Интерфаксу" в МЧС России.

По данным источника агентства ТАСС, 40-летний пожарный находился под следствием по делу о мошенничестве. По данным "Мэша", против него было возбуждено дело о нарушениях при закупке противопожарной техники, но позже оно было закрыто.

Перед смертью Жуков записал видеообращение, в котором обвинил своё руководство в давлении и угрозах, отмечает "Мэш". По данным издания "База" — подполковник упомянул в видео генерал-майора внутренней службы Москвы и начальника одного из крупнейших подразделений московского управления МЧС.