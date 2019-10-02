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"Сердце мое было неспособно воспринимать людей по-разному"

"Сердце мое было неспособно воспринимать людей по-разному"
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150 лет со дня рождения Махатмы Ганди

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