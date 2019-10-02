Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов уволил министра внутренних дел Искандера Муликова, выгнал его с правительственного заседания, понизил на два звания до майора и лишил всех государственных наград. Об этом сообщает республиканская служба Радио Свобода — Радио Азатлык и приводит видео отставки.
Показательное увольнение произошло после отчёта генерального прокурора Туркмении Батыра Атдаева. Он, в числе прочего, заявил президенту, что министр Муликов злоупотреблял своим положением и сообщил об аресте ряда работников ведомства.
В этот же день по делу о причастности к коррупции был арестован водитель бывшего министра, сообщает "Азатлык". Также сообщается, что 1 октября были отстранены несколько высших начальников управлений МВД страны.
- Туркмения занимает 161 из 180 мест в рейтинге восприятия коррупции, ежегодно составляемым международной организацией Transparency International. По данным источника "Азатлыка", массовые увольнения в местном МВД могут быть результатом аппаратной борьбы Муликова и министром национальной безопасности Яйлымом Бердиевым.
- Новым министром внутренних дел назначен заместитель главы правительства Мамметхан Чакыев.
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