Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов уволил министра внутренних дел Искандера Муликова, выгнал его с правительственного заседания, понизил на два звания до майора и лишил всех государственных наград. Об этом сообщает республиканская служба Радио Свобода — Радио Азатлык и приводит видео отставки.

Показательное увольнение произошло после отчёта генерального прокурора Туркмении Батыра Атдаева. Он, в числе прочего, заявил президенту, что министр Муликов злоупотреблял своим положением и сообщил об аресте ряда работников ведомства.

В этот же день по делу о причастности к коррупции был арестован водитель бывшего министра, сообщает "Азатлык". Также сообщается, что 1 октября были отстранены несколько высших начальников управлений МВД страны.