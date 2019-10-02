Смотритель аэропорта в Ижме, где аварийно сел Ту-154, ушел на пенсию

В республике Коми ушел на пенсию начальник вертолётной площадки аэропорта Ижма Сергей Сотников, который стал известен после аварийной посадки Ту-154 в 2010 году. Он проработал в гражданской авиации 40 лет. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на администрацию Ижемского района.

В 2010 году на взлетно-посадочную полосу неработающего аэропорта Ижма вынужденно приземлился самолет компании "Алроса". У воздушного судна отключилось электропитание и отказала навигация. На борту самолета находился 81 человек, никто из них не пострадал. Благополучному исходу аварийной посадки послужило то, что Сотников продолжал поддерживать взлётную полосу в рабочем состоянии спустя годы после закрытия аэропорта.

О Сотникове писали региональные и федеральные СМИ. Он получил несколько наград, участвовал в эстафете Олимпийского огня.

Аварийно севший самолет сначала хотели списать, но затем "Алроса" решила, что борт еще может быть использован. В марте 2011 года его перегнали в Самару, отремонтировали и запустили для полетов по внутренним линиям. Борт получил собственное название "Ижма" и летал до 30 сентября 2018 года, после чего его передали в музей авиации в новосибирском аэропорту Толмачово.