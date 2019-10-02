Борис Джонсон предложил новый план по Брекзиту

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выдвинул новое предложение по Брекзиту. Подробности он представит Евросоюзу в среду, 2 октября. Об этом он заявил сегодня на ежегодной конференции Консервативной партии.

Новая инициатива Лондона по Брекзиту не предусматривает таможенных пунктов на границе между Ирландией (входит в ЕС) и Северной Ирландией (часть Великобритании). Также среди принципов нового плана Джонсон указал следующие:

договоренности по границе должны поддержать политики в Северной Ирландии;

на территории острова Ирландия будет создана единая зона стандартов для сельхозпродукции и продуктов питания;

Соединенное Королевство полностью получит независимость в торговой политике после выхода из ЕС.

Если предложение в Брюсселе будет отклонено, Британия покинет Евросоюз без сделки, заявил премьер Борис Джонсон.

В ЕС предложение Джонсона уже раскритиковали. Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что озвученный план "не способен стать основой соглашения".

Согласно принятому ранее в Великобритании закону, если 19 октября у Лондона не будет нового соглашения с Брюсселем, премьер обязан попросить о переносе Брекзита на 31 января 2020 года. Документ, принятый обеими палатами парламента, одобрила королева Елизавета II.

Ранее Борис Джонсон не раз заявлял, что Британия выйдет из ЕС до 31 октября со сделкой или без неё.