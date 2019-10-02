Претендент на пост президента США Берни Сандерс госпитализирован

Сенатор Берни Сандерс, участвующий в кампании по выдвижению своей кандидатуры на пост президента США в 2020 году, госпитализирован во вторник с болями в груди, сообщает “Голос Америки”. У 78-летнего политика обнаружили закупорку артерии.

Независимый сенатор от штата Вермонт — старейший из кандидатов на пост президента США. Его предвыборная кампания приостановлена, в течение ближайших дней отменены все его предвыборные выступления, — заявил старший советник предвыборной кампании Сандерса Джефф Уивер. Ему сделана операция стентирования — установки внутрь артерии двух каркасов, обеспечивающих проходимость сосуда.

Сандерс входит в тройку самых популярных потенциальных кандидатов на пост президента США от Демократической партии. По данным сайта RealClearPolitics, он занимает третье место по популярности среди кандидатов от демократов, с усреднённым рейтингом 16.7. Перед ним —бывший вице-президент США Джо Байдена и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен.

Несмотря на возраст политика, его оппоненты пока ещё не задавались в дебатах вопросом о состоянии его здоровья, хотя с этим сталкивался Байден, который на два года его моложе, отмечает издание Politico. В сентябре он терял голос, но его помощники заявляли, что он чувствует себя хорошо.