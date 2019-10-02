Суд потребовал заблокировать самый популярный ЛГБТ-паблик "ВКонтакте"

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд потребовал заблокировать паблики "Российская ЛГБТ-сеть" и "Российское ЛГБТ сообщество" в соцсети "ВКонтакте".

Прокуратура пришла к выводу, что в группах содержится запрещённая информация. В частности, публикации сообществ якобы "отрицают семейные ценности", пропагандируя "нетрадиционные сексуальные отношения", и "формируют неуважение к родителям и (или) другим членам семьи".

"Российское ЛГБТ сообщество" – самый популярный ЛГБТ-паблик в социальной сети "ВКонтакте". В нём почти 187 тысяч участников.

На страницу "Российской ЛГБТ-сети" подписаны более 450 человек. Эта страница дублирует основной паблик с таким же названием. В нём более 72 тысяч человек. Организация оказывает бесплатную юридическую и психологическую помощь ЛГБТ-сообществу в разных регионах России.