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В городах Украины протестуют из-за согласования "формулы Штайнмайера"

Активисты с плакатом "Нет капитуляции". Киев, 1 октября 2019

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Сразу в нескольких городах Украины в среду, 2 октября, прошли акции протеста из-за согласования "формулы Штайнмайера". Митингующие считают документ об особом статусе регионов Донбасса "капитуляцией перед Россией".

Самая масштабная акция прошла в центре Киева. По оценкам местных СМИ, в ней участвовали более полутора тысяч человек. Они выкрикивали лозунги "Вова, выходи", "Кучму геть" (вон), "Зелю геть", "Нет капитуляции". Сначала митинг проходил на Майдане, позднее протестующие отправились к зданию администрации президента Украины Владимира Зеленского.

В Верховной Раде "формула Штанмайера" стала предметом жёсткой дискуссии. Перед заседанием Рады Владимир Зеленский встретился с членами партии "Слуга народа" и руководителями фракций. Однако он отказался выступать перед всеми депутатами.

Сам Зеленский заявил на брифинге, что Украине бояться документа не стоит, и "никаких выборов под дулом пулемётов не будет и не может быть". В Евросоюзе формулу Штайнмайера назвали шагом к миру на востоке Украины.

Документ обязывает Украину предоставить особый статус для регионов, которые контролируют пророссийские сепаратисты. Владимир Зеленский отметил, что это произойдет, если в так называемых "ДНР" и "ЛНР" пройдут выборы по законам Украины. При этом они должны быть признаны ОБСЕ честными и конкурентными.

  • 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы представитель Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Документ был согласован советниками глав "нормандской четверки". В этот же день на Укрине начались акции протеста.

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