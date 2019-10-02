В городах Украины протестуют из-за согласования "формулы Штайнмайера"

Сразу в нескольких городах Украины в среду, 2 октября, прошли акции протеста из-за согласования "формулы Штайнмайера". Митингующие считают документ об особом статусе регионов Донбасса "капитуляцией перед Россией".

Самая масштабная акция прошла в центре Киева. По оценкам местных СМИ, в ней участвовали более полутора тысяч человек. Они выкрикивали лозунги "Вова, выходи", "Кучму геть" (вон), "Зелю геть", "Нет капитуляции". Сначала митинг проходил на Майдане, позднее протестующие отправились к зданию администрации президента Украины Владимира Зеленского.

В Верховной Раде "формула Штанмайера" стала предметом жёсткой дискуссии. Перед заседанием Рады Владимир Зеленский встретился с членами партии "Слуга народа" и руководителями фракций. Однако он отказался выступать перед всеми депутатами.

Сам Зеленский заявил на брифинге, что Украине бояться документа не стоит, и "никаких выборов под дулом пулемётов не будет и не может быть". В Евросоюзе формулу Штайнмайера назвали шагом к миру на востоке Украины.

Документ обязывает Украину предоставить особый статус для регионов, которые контролируют пророссийские сепаратисты. Владимир Зеленский отметил, что это произойдет, если в так называемых "ДНР" и "ЛНР" пройдут выборы по законам Украины. При этом они должны быть признаны ОБСЕ честными и конкурентными.