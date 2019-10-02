Актёры записали видео в поддержку обвиняемых по "московскому делу"

Российские актёры записали видео в поддержку обвиняемых по так называемому "московскому делу". В ролике под названием "Прямая речь" снялись Павел Деревянко, Евгений Цыганов, Александр Яценко, Александр Горчилин, Юрий Борисов, Александр Паль, Никита Кукушкин, Артур Смольянинов, Григорий Добрыгин, Александр Ильин-младший и стэндап-комик Данила Поперечный.

Актёры рассказывают истории 11 обвиняемых по "московскому делу" на основе стенограмм судебных заседаний и интервью подсудимых.

"В ситуации, когда ни конституция, ни адвокаты, ни здравый смысл не мешают суду выносить приговоры, несоизмеримые с реальностью, помочь фигурантам "московского дела" может только внимание общественности и СМИ. Мы надеемся, что эти истории напомнят людям, как важно оставаться неравнодушными, чтобы завтра не оказаться на месте тех, кому сегодня очень нужна наша помощь." - говорится в описании видеозаписи.

"Московское дело" было возбуждено после акций за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. 27 июля и 3 августа несанкционированные митинги закончились задержанием тысяч человек. Полиция применяла силу, были возбуждены дела о массовых беспорядках и применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Суды по "московскому делу" продолжаются, уже вынесено несколько приговоров с реальными сроками. Правозащитники, оппозиция, учёные и деятели культуры неоднократно требовали прекратить уголовные преследования.