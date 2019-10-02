Ирак блокирует доступ в интернет на фоне массовых протестов

На большей части территории Ирака из-за антиправительственных протестов ограничен доступ в интернет. Власти заблокировали Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, а также другие соцсети и мессенджеры. Об этом сообщила неправительственная организация NetBlocks, которая отслеживает блокировки в интернете.

Массовые протесты в столице Багдаде и других городах начались во вторник, 1 октября. Демонстранты выступают против коррупции, безработицы и плохой работы общественных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.

В Багдаде накануне часть демонстрантов пыталась пройти к так называемой Зеленой зоне, там расположены здания правительственных учреждений и иностранных посольств. Тогда полиция стала разогнать протестующих, в ответ некоторые начали бросать в правоохранителей камни.

Правительственные службы безопасности открыли огонь. По разным данным, погибли от двух до десяти человек, сотни человек получили травмы. В среду, 2 октября, протесты продолжились.