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Ирак блокирует доступ в интернет на фоне массовых протестов

Протесты в Ираке, 1 октября 2019

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На большей части территории Ирака из-за антиправительственных протестов ограничен доступ в интернет. Власти заблокировали Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, а также другие соцсети и мессенджеры. Об этом сообщила неправительственная организация NetBlocks, которая отслеживает блокировки в интернете.

Массовые протесты в столице Багдаде и других городах начались во вторник, 1 октября. Демонстранты выступают против коррупции, безработицы и плохой работы общественных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.

В Багдаде накануне часть демонстрантов пыталась пройти к так называемой Зеленой зоне, там расположены здания правительственных учреждений и иностранных посольств. Тогда полиция стала разогнать протестующих, в ответ некоторые начали бросать в правоохранителей камни.

Правительственные службы безопасности открыли огонь. По разным данным, погибли от двух до десяти человек, сотни человек получили травмы. В среду, 2 октября, протесты продолжились.

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