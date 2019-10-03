Депутат предложил сделать Навального губернатором Камчатки

Депутат законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский предложил назначить Алексея Навального губернатором. Об этом сообщило 3 октября издание "Кам 24". Ранее действующий глава региона Владимир Илюхин в ответ на критику предложил сделать оппозиционного политика главой одного из сёл.​

Пучковского возмутили слова губернатора - сообщает Сибирь.Реалии. "Илюхин, видимо, забыл, что Камчатка – это не его собственность, а главы сельских поселений здесь не назначаются губернатором. Их выбирают – либо на прямых выборах, как в Средних Пахачах, либо голосованием местных депутатов. С таким же успехом я могу предложить Навальному возглавить не село на севере, а правительство Камчатки в краевом центре – вместо Илюхина. Хуже для региона точно не будет", – заявил Пучковский.

Он считает, что словами о Навальном губернатор попытался перевести в неуместную шутку серьезную проблему села, где люди вынуждены топить свои дома дровами из-за отсутствия котельной.

"Людям в северных сёлах, которые живут в бедности, сейчас не до смеха. Уверен, что они губернаторский юмор не оценили", – сказал Пучковский.

Ранее Навальный на своем YouTube-канале раскритиковал власти Камчатского края, которые объявили о запуске несуществующей котельной в селе Средние Пахачи. Илюхин в ответ на критику заявил, что Навальный в комментарии допустил несколько ошибок, "досадных для человека, стремившегося стать мэром Москвы и даже президентом России". Он предложил политику возглавить одно из сел в Корякском округе, "чтобы доказать, что он способен руководить хотя бы небольшой администрацией".