Федеральное бюро расследований США разместило в фейсбуке русскоязычную рекламу с предложением о сотрудничестве с контрразведкой и оплачивало её показ жителям Вашингтона из России. Об этом сообщает CNN.

На объявлениях использованы фотографии из рекламных фотобанков. На одном изображена выпускница вуза с родителями с подписью с опечатками "Ради вашего будушего ради будушего, вашй семъи!" На другом изображён мужчина, идущий с зонтом по мосту и надпись "Время наводить Мосты". На третьем —шахматная доска и надпись "Не пора ли вам сделать свой ход?". Все они ведут на страницу с контактами вашингтонского офиса ФБР. По данным CNN, рекламная кампания была запущена летом.

"Главной задачей программы контразведки регионального отделения ФБР города Вашингтона является защита американского народа и придержание к конституции США путем задержания, идинтификации, и устранения деятельности враждебных служб внешней разведки", — написано на этой странице на русском языке с орфографическими ошибками. И предлагается поделиться с ФБР информацией, которая может помочь службе выполнить свои задачи, нанеся личный визит в офис службы.

ФБР не стало комментировать CNN рекламную кампанию. Глава контрразведывательного офиса службы в Вашингтоне отметил в интервью с телеканалом, что многие сотрудники российской разведки активно работают в дипломатических представительствах страны по всему миру и несут угрозу безопасности США и союзникам страны.