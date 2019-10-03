КНДР заявила об очередном испытании баллистической ракеты

Власти Северной Кореи заявили об успешном запуске баллистической ракеты с подводной лодки. Это были вторые ядерные испытания за последние двое суток. Происходящее контролировал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Утром 3 октября КНДР испытывала третью версии своей баллистической ракеты, которая была выпущена в 2016 году. Её усовершенствование продолжается. Ранее Совет Безопасности ООН осудил действия Северной Кореей и обвинил Пхеньян в провокациях и угрозе для других стран.

Запуски ракет произошли после объявления о переговорах представителей США и КНДР. Они запланированы на 5 октября. Ранее Вашингтон обещал Пхеньяну ослабление санкций в обмен на прекращение ядерных испытаний.