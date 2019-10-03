Экспертизу по делам Синицы и Pussy Riot проводили одни и те же люди

Мосгорсуд в четверг начал рассматривать апелляцию на приговор блогеру Владиславу Синице.

Он был приговорён к пяти годам лишения свободы за твит о детях сотрудников правоохранительных органов, разгонявших акции протеста. В нём, в частности, говорилось, что они однажды могут не вернуться из школы. Синицу признали виновным в призывах к расправе над детьми. Сам Синица заявил сегодня на суде, что его твит (точнее, реплай - ответ на реплику в твиттере) представлял собой "теоретические суждения о том, что насилие может породить еще большее насилие, выражая ответ на вопрос о том, как отдельные лица могут мстить на незаконные действия сотрудников правоохранительных органов".

Адвокаты настаивают на невиновности блогера. Обвинение было основано, помимо прочего, на данных экспертиз, которые проводили Институт криминалистики ФСБ и "Центр социокультурных экспертиз".

Как написал в четверг в телеграме глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, авторы второго заключения - переводчик Александр Тарасов и основатель "Центра", учительница математики Наталия Крюкова - были и авторами экспертного заключения по делу Pussy Riot в 2012 году. В нём утверждалось, что так называемый панк-молебен в Храме Христа Спасителя оскорблял чувства верующих. "Новая газета" раньше писала, что "Центр социокультурных экспертиз" проводил и экспертизу, по итогам которой была признана экстремистской Библия Свидетелей Иеговы.

Многие активисты и правозащитники связывают уголовное преследование Синицы с "московским делом" и требуют освобождения блогера.

Рассмотрение апелляции на приговор Синице продолжится в пятницу.