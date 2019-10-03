Жителей Туркмении штрафуют за владение беспилотниками

Полиция туркменского региона Лепаб на востоке страны штрафует жителей за владение беспилотниками. Власти опасаются, что на дроны будут сняты очереди за продуктами. Об этом сообщает региональная служба радио Свобода — Радио Азатлык.

Штраф за владение составляет от одной до трёх тысяч манатов — от 18,5 до 56 тысяч рублей — при средней зарплате в стране не выше 14 тысяч рублей. При повторном нарушении владельцам угрожают уголовной ответственностью.

Один из сотрудников полиции рассказал "Азатлыку", что туркменские власти обеспокоены тем, что кто-то может заснять на видео или фото очереди перед продовольственными магазинами и скандалы в них. Радиостанция рассказывала, что при возникновении очередей за мукой, хлебом, сахаром или растительным маслом полицейские или сотрудники спецслужб следят, чтобы очевидцы не фотографировали на мобильные телефоны.

Туркмения последние несколько лет находится в глубоком экономическом кризисе, вызванном конфликтами с крупнейшими покупателями газа — основным экспортным товаром республики. В регионах отмечается дефицит продуктов и топлива, с января в стране отменены введённые в начале 90-х годов бесплатное распределение электричества, газа, воды и соли.

Центральноазиатская республика — одна из самых закрытых стран мира, власти препятствуют как въездному туризму, так и выезду граждан за границу.