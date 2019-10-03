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Жителей Туркмении штрафуют за владение беспилотниками

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Полиция туркменского региона Лепаб на востоке страны штрафует жителей за владение беспилотниками. Власти опасаются, что на дроны будут сняты очереди за продуктами. Об этом сообщает региональная служба радио Свобода — Радио Азатлык.

Штраф за владение составляет от одной до трёх тысяч манатов — от 18,5 до 56 тысяч рублей — при средней зарплате в стране не выше 14 тысяч рублей. При повторном нарушении владельцам угрожают уголовной ответственностью.

Один из сотрудников полиции рассказал "Азатлыку", что туркменские власти обеспокоены тем, что кто-то может заснять на видео или фото очереди перед продовольственными магазинами и скандалы в них. Радиостанция рассказывала, что при возникновении очередей за мукой, хлебом, сахаром или растительным маслом полицейские или сотрудники спецслужб следят, чтобы очевидцы не фотографировали на мобильные телефоны.

Туркмения последние несколько лет находится в глубоком экономическом кризисе, вызванном конфликтами с крупнейшими покупателями газа — основным экспортным товаром республики. В регионах отмечается дефицит продуктов и топлива, с января в стране отменены введённые в начале 90-х годов бесплатное распределение электричества, газа, воды и соли.

Центральноазиатская республика — одна из самых закрытых стран мира, власти препятствуют как въездному туризму, так и выезду граждан за границу.

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