Владельца телеканала "112 Украина" заподозрили в терроризме

Владельцу телеканалов "112 Украина" и NewsOne депутату Верховной рады Тарасу Козаку предъявили подозрения в финансировании терроризма и легализации средств, полученных преступным путем. Козак заявил, что узнал об уголовном деле только сегодня, когда следователи вызвали его для дачи показаний. Вопросы касались, в частности, несостоявшегося телемоста между Киевом и Москвой минувшим летом. Козак назвал все обвинения надуманными.

Неделю назад телеканалу "112 Украина" не продлили лицензию на вещание. Свое решение власти объяснили тем, что канал самовольно изменил концепцию. При этом регулятор неоднократно отказывался ее согласовывать. Отказ в продлении лицензии Козак назвал незаконным проявлением цензуры. Журналисты обратились с открытым письмом к лидерам стран Евросоюза и главам руководящих органов ЕС в связи с давлением на свободу прессы.

Телеканалы "112 Украина" и NewsOne связывают с лидером пророссийской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком.