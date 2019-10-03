В Париже неизвестный с ножом напал на полицейских, есть убитые

В центре Парижа в штаб-квартире городской полиции неизвестный напал с ножом на полицейских. По последним сообщениям телекомпании BFM, убиты четыре человека - сотрудники полиции. Официально число жертв пока не подтверждено. Ранее сообщалось о нескольких раненых и одном убитом.
Нападавший, по данным французских СМИ, был застрелен.
Источники агентства France Presse сообщают, что нападавший сам был сотрудников полиции. Официально пока это не подтверждено. Мотивы нападения не известны.
Штаб-квартира полиции, где произошло нападение, находится неподалёку от собора Парижской Богоматери. Район перекрыт полицией, закрыта одна из станций метро. На место прибыл министр внутренних дел Кристоф Кастанер.
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