В Париже неизвестный с ножом напал на полицейских, есть убитые

В центре Парижа в штаб-квартире городской полиции неизвестный напал с ножом на полицейских. По последним сообщениям телекомпании BFM, убиты четыре человека - сотрудники полиции. Официально число жертв пока не подтверждено. Ранее сообщалось о нескольких раненых и одном убитом.

Нападавший, по данным французских СМИ, был застрелен.

Источники агентства France Presse сообщают, что нападавший сам был сотрудников полиции. Официально пока это не подтверждено. Мотивы нападения не известны.

Штаб-квартира полиции, где произошло нападение, находится неподалёку от собора Парижской Богоматери. Район перекрыт полицией, закрыта одна из станций метро. На место прибыл министр внутренних дел Кристоф Кастанер.