Джордж Мартин поблагодарил фанатов "Игры престолов" из Якутии

Американский писатель Джордж Мартин, автор цикла фэнтези-романов "Песнь льда и пламени", поблагодарил в видеообращении жителей Якутии. Они прислали ему серебряную статуэтку в виде одного из персонажей его книг Джона Сноу. Именно по серии романов Мартина снят популярный сериал "Игра престолов".
Видео писателя для якутских фанатов было опубликовано на YouTube-странице телеканала "Якутия 24".
Для создания "народного Оскара" жители республики собрали более полутора килограммов серебра, а также золото для позолоты статуэтки. По словам фанатов, они передали её писателю по принципу шести рукопожатий через его помощницу, проживающую в городе Санта-Фе.
Писатель признался, что в данный момент работает над двумя книгами, но не уточнил, являются ли они продолжением упомянутой серии.
На сегодня опубликовано пять книг из цикла романов "Песнь льда и пламени". По словам самого писателя, планируется выход ещё двух книг – "Ветра зимы" и "Грёзы о весне Весной", однако финальный сезон сериала уже вышел. Сценарии последних сезонов писались под контролем Мартина, но, по его словам, они отличаются от будущих книг. Дату их выхода писатель постоянно откладывает.
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