"Чучундрики и свинобомжи": схватка Навального и Симоньян

Вот уже который день подряд Маргарите Симоньян и другим сотрудникам телеканала Russia Today приходится отвечать на критику, связанную с освещением в соцсетях митинга за свободу политзаключенных 29 сентября. Началось все с того, что главный редактор Russia Today поблагодарила свою команду за профессиональную работу:

Маргарита Симоньян

Спасибо Лесе Рябцевой, Ортеге, Андрюхе Медведеву, Мите Леонтьеву и еще множеству наших ребят, большая часть которых, как обычно, за кадром делали сегодняшний стрим с митинга.



Со многим я не совсем согласна, кое с чем совсем не согласна, но как же приятно быть главредом такой профессиональной команды.

Коллеги, упомянутые в посте Симоньян, в ответ тоже стали писать посты с хвалебными отзывами о собственной работе.

Ортега

Огромное спасибо за роскошный вечер всем, благодаря кому наш стрим оказался возможен - и замечательным собеседникам, и всему коллективу RT, и лично Маргарите Симоньян, и конечно же всем, кто нас смотрел и слушал, неважно даже, в каких чувствах, лишь бы без скуки и равнодушия.



Никогда не имел привычки к самовосхвалению, но в данном случае это чистая правда: получилось очень здорово, разнообразно и содержательно. Был бы совсем не против при случае повторить.

Андрей Медведев

Были разные мнения, была дискуссия. Не было глупости, хамства, истерики.



Короче, было то, чего все давно хотели увидеть/услышать. Не было того, что всем бесконечно надоело.

Леся Рябцева опубликовала колонку на сайте RT, которая заканчивается утверждением, что в оппозиционных СМИ таких стримов быть не может:

...Наш стрим собрал очень разных людей, с разными взглядами, у нас была возможность спорить и не соглашаться друг с другом, оттого прислушаться, увидеть другое мнение и, возможно, изменить своё.

Не верю, что подобное возможно в кулуарах оппозиции, которая никогда ни о чём не может договориться, борется за первенство, не пускает на сцену неугодных и неудобных спикеров типа Митрохина и в целом создаёт впечатление одной большой банки со змеями.

Оппозиционные комментаторы в ответ на это указали, что в "банке со змеями" привыкли измерять профессиональные достижения другими цифрами: на момент публикации колонки Рябцевой число просмотров трансляции RT на YouTube и в других сетях было ничтожно малым даже по меркам видеоблогеров-любителей.

Алексей Ковалев

...Вы так друг друга поздравляете второй день подряд, что создаётся впечатление, что вы как минимум номинанта на премию «Редколлегия» произвели. А на самом деле это видео с количеством просмотров как у стрима Кашина. То есть в масштабах ютюба и вообще охвата русских медиа его посмотрело ноль человек. В любой медиа-организации, в которых я работал, такая затрата человекочасов с таким провальным результатом (особенно на фоне конкурентов) привела к бы к очень суровому разбору полетов – и я подвергался такому разбору, это довольно неприятно. Но что-то у вас явно пошло не так, если при всех ресурсах производства и раскрутки такие цифры в рамках погрешности. Может, спикеры у аудитории не вызывают симпатии. Может, у вас просто никакой гарантированной аудитории нет при всех миллионах подписчиков, стоит над этим подумать. Я вот сейчас силами пяти человек (себя, автора и ещё трёх редакторов, включая бильда) выпущу материал, который за сутки прочитает 200 тысяч человек – это минимум, ядерная аудитория отдела расследований «Медузы», но возможно будет и больше. И когда ты уверен в результате, то это и на процесс влияет.

Майкл Наки

Чет я немного смеюсь над тем, как RTшная сетка во главе с очень впечатлительной любительницей во всем разбираться хвалится своим стримом во время митинга. Канал с миллионом подписчиков, профессиональные операторы, съемка с нескольких камер — все это смогло сгенерировать около 1,3к человек в онлайне. Ну это вот цифра, которую собирает наш с Сашей Плющевым стрим по четвергам ночью без экспертов, без профессионального оборудования на канале с 10 тысячами подписчиков. И вот теперь они в этой RTшной сетке нахваливают этот стрим, видимо, надеясь, что их позовут в следующие и дадут денег, как объяснил мне один конспиролог из Лондона.



Но я, конечно, желаю коллегам-стримерам удачи. Больше контента — лучше, чем меньше контента. Но к выбору гостей, как по мне, надо подходить более ответственно. Когда у вас три часа сидит человек, который не может говорить слова членораздельно, а ведущему не дают сказать и модерировать обсуждение — смотреть это физически тяжело.

На пост Майкла Наки отреагировал и Алексей Навальный:

Это действительно очень смешно. Я тоже заметил, как подчиненные боброедки Симоньян везде постят восхищенные посты о стриме RT с митинга.

Какой успех.

Полез посмотреть из любопытства.



Канал с бюджетом в 20 миллиардов рублей. Организовали стрим со студией, наполненной какими-то свинобомжами вроде Бароновой, Серуканова и Леси Рябцевой.



1 500 человек смотрели это в онлайне.

Всего 60 тысяч просмотров.



То есть В РАЗЫ МЕНЬШЕ, чем любой канал, делавший такую же трансляцию. <...>



Люба Соболь и её команда без миллиардов и после двух обысков с полным выносом из студии ВООБЩЕ ВСЕГО делает на нашем канале такую трансляцию и у неё 330 тысяч просмотров.

В пять раз больше.



В 20 миллиардов рублей в год нам обходится содержание бессмысленного отребья, которое не умеет делать вообще ничего. Несчастный стрим с митинга делают хуже, чем любой видеоблогер Петя.

В телеграм-канале Маргариты Симоньян после этого появился репост из канала "RT на русском", где Навального обвиняют в том, что он завидует конкурентам:

Алексей Навальный, конечно, главный видеоблогер протестной повестки, и ему тяжело даётся появление конкурентов.



Особенно тяжко, видимо, Алексею Анатольевичу далось то, что в нашем стриме появился бывший юрист ФБК Виталий Серуканов, который много знает о том, как работает Навальный. <...>



(Наш стрим во «ВКонтакте» набрал 500 тыс. просмотров — побольше, чем у Навального <...>)

Симоньян также опубликовала в твиттере скриншот из канала "Караульный", где сравнивается число просмотров трансляций с митинга RT и ФБК.

Алексей Навальный не оставил эти выпады без ответа:

Такие смешные эти чучундрики: боброедка Симоньян и вся её компания "медийщиков".

Чуваки тратят 20 миллиардов в год. МИЛЛИАРДОВ. Логично было бы предположить, что они там хотя бы какие-то изощренные жулики. Циничные, но талантливые.



Ну или они так заняты распиливанием этих 20 млрд, что даже и не обращают внимание на всех нас. "Делают своё дело". Рубят капусту и покупают дома в Марбелье.



Но на самом деле это просто сборище невероятных олухов. Как я их совершенно правильно назвал (в терминологии МК "нарёк") свинобомжами.



Жизнь этих свинобомжей заключается в том, что они делают нечто фантастически бездарное и провальное. Даже этому своему Путину не приносят ничего, кроме стыда и позора. А потом целыми днями мониторят: заметили ли мы их, написали что-то про них.



А если мы заметили, то свинобомжи бросаются писать в ответ посты и разгонять по своей сетке телеграм-каналов, которую никто не читает.



Накупили пользователей из Ирана и рассказывают таким же олухам в АП, что эта сетка - офигительно влиятельное СМИ.



При этом Сталингулаг, МДК или Футляр по реальному охвату каждый в два раза больше, чем все эти "кремлёвские телеграм-сетки" вместе взятые.



Вчера я привёл данные по количеству просмотров разных стримов с митинга. РашаТудей, организовавшее большую трансляцию с несколькими камерами и целым свинобомж-шоу в студии, собрало просмотров на порядок меньше любого, самого захудалого ютюб-канала.



Написал и забыл. А эти жулики, оказывается, протеряли аппетит и начали думать, как бы оправдать своё существование.

Придумали. И сегодня сама боброедка повесила торжествующий твит, где сравнивает наши просмотры на ютюбе со своими просмотрами в ВК.



Типа у них в два раза больше.



Но, как говорится "боброедочка деточка, это интернет".

Естественно, все моментально обнаружили, что эти идиоты:

1. Потратили кучу денег на провальный эфир

2. Пытаясь доказать нам, что эфир не провальный, потратили несколько миллионов рублей на закупку рекламы своего стрима в пабликах ВК.



Двач даже видосик об этом сделал.



То есть они из-за моего поста в телеге побежали и выкинули ещё несколько бюджетных миллионов. Но теперь ещё больше людей знает о том, что

- эфир был провальный,

- свинобомж-шоу никому не интересно

- их собственная телеграм-сетка не в состоянии раскрутить видео

- они тратят бюджетные деньги на заказные посты в ВК



Поразительно, конечно. Можно было бы назвать это жизнью насекомых, но ведь это жизнь насекомых, которым мы даем 20 млрд в год.

Блогеры нашли и объяснение тому, почему просмотры были закуплены именно в ВК.

Политрук 2.0

Как именно RT нарисовало те "500 тысяч просмотров стрима митинга с Машей Бароновой и Лесей Рябцевой", которыми пытается аргументировать свою нужность и полезность а глазах АПшеньки?



А вот как: закупило репосты в паблики с мемасиками вКонтакте.



С ютубом не получилось (на главной стриминоговой площадке интернета у ролика 35k просмотров, хотя "качали" видос все сетки и все агрегаторы телеги), а вК-то чего не купить? Это просто.



Приписочный принцип продолжает вести пропагандистов правее на солнце вдоль рядов кукурузы, и обернуться на упавший самолёт за спиной они никак не хотят. Зачем? Можно слить мару миллионов на рисовку отчетности, ведь бюджетирование "России Сегодня" –– 20 миллиардов рублей.

Майкл Наки

Извините, что я опять про своё, но коль скоро косвенно имею отношение к трате RT нескольких миллионов рублей (примерно, в оценке могу ошибаться, потому что давно за расценками в вк не следил), то объясню, почему то, что они сделали, называется накруткой, а не продвижением.



Вы не задумывались, почему посев по любым пабликам (а не по профильным) был именно к видосу в вк? Ну то есть вот в день трансляции свой великий стрим они форсят исключительно в ютуб-версии, через десятки телеграм-каналов, также после самого стрима они это делают с записью на ютубе. А после того как Навальный репостит мое сообщение в тг, добавляя туда свою оценку и сравнение со стримами ФБК, начался форс именно ролика в вк.



Ответ очень прост, и многие из вас его уже знают. В вк автовоспроизведение видео в группах. Вы листаете ленту — и просмотр (не поста, а видео) уже засчитался. С ютубом так сделать нельзя, поэтому по вк раскидывали именно ролик из этой сети. Когда вы таким образом раскидываете по всем пабликам, кто соглашается, ваше видео — это называется накрутка, а не продвижение.



Тем не менее я все ещё желаю создателям RTшного стрима успехов в этом формате. А деньги лучше, конечно, тратить на сам контент, а не на то, чтобы Маргарита Симоньян потом смогла запостить скрин, на котором сравниваются просмотры видео ФБК и наглухо накрученной записи в вк.

МБХ-Медиа выпустило небольшое расследование о накрутках Russia Today в ВК, а ФБК опубликовал ролик, в котором пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш задается вопросом, кто смотрит RT и каково реальное влияние этого канала.

Алексей Навальный

То есть я, конечно, понимал, что РашуТудей никто не смотрит. Но не осознавал, что там такое дно.

Они любят рассказывать о своей влиятельности на Западе и том, что стали прям главным СМИ "с альтернативной точкой зрения".



Знаете, какая доля аудитории у этих жуликов в Великобритании. Важнейшей для них страны, где коррпункт и всё такое.

0,02%

Платим огромные зарплаты куче охламонов, чтобы получить 0,02% аудитории.

Восхитительно.



Обычно, когда об этом заходит речь, Маргарита Симоньян начинает сразу кричать: зато нас смотрят в ютюбе.



Посмотрите видео Киры, где она рассказывает и о телевещании RT и их ютюбе.

И распространите, если понравилось. Должны же граждане России знать, куда потратили 20 миллиардов рублей.

Команда Симоньян и она сама тоже не остались в долгу.

Леся Рябцева

...Хрупкое психоэмоциональное состояние Навы не терпит чужой успех. Его ролики собирают от силы 300 тыс, и это с учетом как бы раскрученного канала, постоянного контента и кучи ботов. А наш стрим собрал вон чего, помимо прекрасных людей на диване.

Игорь Мальцев

Знаете, чем шулер отличается от нормального игрока? Когда невзирая на его макли, он начинает проигрывать, он впадает в ярость и истерику – недалеко и до поножовщины. Так вот – великий игрок в интернет Навальный – типичный шулер. Когда несмотря на его накрутки и тд , он начинает профукивать аудиторию, его бомбит по поводу RT, который его обходит как бык овцу. Он воздевает залитые зеленкой глазки горе и причитает, и пыатется посчитать, где же он объе…считался и мелко мочится под себя. А все прикалываются с провинциального шулера и ржут. Жалкое зрелище

Маргарита Симоньян

Вот что бывает, когда неудержимо стареешь, а все еще хочется нравиться молоденьким.



'Чучундрики и свинобомжи'. 🤔 Напомнило покойного Батьку Кондрата с его незабвенными 'сионистами и курощупами'.



'Боброедка' все же было как-то метафоричнее.

Выступила и "группа поддержки" в виде анонимных прокремлевских телеграм-каналов.

СИЛОВИКИ

Навальный двумя днями слюнявой истерики провел отличный постпродакшн для стрима RT. Вот что значит всего-то арестовать у человека обнальные счета. А вы говорите, он работать не умеет. Умеет и как ещё.



Главное абсолютно никто уже не вспоминает о том, ради чего собирались по призыву актеров люди, кто выступал и что говорил. Даже про Сашу Бортич забыли.

ПОСТПРАВДА

И вновь «продолжается бой».



Если 1 октября Алексей Навальный вел себя, натурально как истеричка, то теперь через свою подопечную Киру Ярмыш он пытается доказать, что «RT» никто не смотрит.



Ну, Ок.



Давайте подойдем к вопросу телесмотрения и влияния «RT» на аудиторию за пределами России объективно, хладнокровно, как Лаврентий Берия - без манипуляций, и воспользуемся для этого исключительно иностранными источниками.



Вот издание «Medium» основанное выходцем из компании Google (то есть явно не пророссийское) пишет:



«из шести самых популярных на прошлой неделе статей об этом деле (прим. отравление Скрипаля) четыре были опубликованы RT и получили более 63000 перепостов в Facebook и Twitter. Они обвиняли Великобританию в постановке нападения и оправдывали Россию. В свою очередь, два самых популярных поста от британских МСМ набрали всего 25,400 перепостов…»



Вот «Foreign Policy» созданное при поддержке «Фонда Карнеги» (то есть опять явно не пророссийское) пишет:



«статьи российских пропагандистских СМИ вроде RT и Sputnik появлялись на первой странице поиска Google после мартовского нападения в Великобритании и апрельской химической атаки в Сирии. Подобные явления авторы считают проявлением манипуляции сервисами со стороны Google…»



Вот «Vice News» со штаб-квартирой в Нью-Йорке возмущается тем, что Дональд Трамп прекратил финансирование спасательной организации «Белые каски», косвенно обвиняя в этом RT:



«в частности, если поискать в YouTube словосочетание «White Helmets», первые три строчки в результатах занимают видеоролики российского государственного новостного агентства RT. Один из них - связывает эту организацию с ИГИЛ…»



«Дайджест» подобных ссылок в которых западные журналисты обвиняют «RT» в том, что они своей кремлевской пропагандой «прогнули» алгоритмы Google или YouTube, повлияли на принимаемые властью западных стран решения вплоть до влияния на президента США можно продолжить… но зачем, все и так понятно.

В противоположном лагере насмехаются над последним постом за то, что блог-платформа Medium в нем названа "изданием" - что не добавляет доверия к остальным утверждениям его автора.

Давид Хомак

Эксперта явно не пророссийского издания «Medium» раскритиковал эксперт издания «Telegram»

"Дискуссию" освещают и федеральные СМИ, что придает всему дополнительный оттенок абсурда.

Смешными из оппозиционного лагеря выглядят не только цифры просмотров стрима RT, но и те, кто принимал в нем участие, считает ​Михаил Пожарский:

Фееричный стрим "Раши тудей" по поводу вчерашнего митинга. Что объединяет всех этих людей, собравшихся в студии? Бывшая правозащитница Баронова, бывший оппозиционер Яковлев, бывший волонтер ФБК Серуканов (сейчас пишет "воспоминания" с дикими небылицами), бывшая журналистка Рябцева. Все эти люди когда-то хотели заниматься общественно полезными делами (да-да, наверное, даже Леся), но в какой-то момент их недолюбили и недооценили, обидели или оскорбили. Амбиции взяли свое, и они оказались в плену того чувства, которое принято называть "ресентимент".



И сегодня их реально объединяет лишь лютая ненависть к Навальному (которому они вообще едва ли интересны, но вот недавно заметил - наверняка, они очень рады). Вот они и сидят, морозят уши назло Навальному, даже не понимая, что вред наносят лишь себе. При этом реальная личность Навального не особенно важна - это просто образ, воплощающий все, чем не смогли стать они сами.



Это не значит, что все должны любить Навального (мне самому не хочется поддерживать ФБК после истории с Юнеманом), но это иллюстрирует огромную разницу между неодобрением и ресентиментом. Люди, которые не одобряют то, что происходит в российской оппозиции - просто из нее уходят или же находят менее токсичные способы помощи гражданскому обществу (правозащита, благотворительность, просвещение и т.д.). Люди, испытывающие ресентимент - идут жрать <дерьмо> на "Рашу Тудей". Воистину, ресентимент - это медленный яд души.