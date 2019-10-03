Опубликовано видео избиения полицией жителя Нижнего Новгорода

Комитет против пыток опубликовал запись избиения полицейскими нижегородца Игоря Крайнова, который ранее заявил, что при задержании ему подбросили наркотики.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как двое людей в штатском бьют лежащего на земле задержанного.

Инцидент произошёл 12 сентября. По словам Крайнова, по дороге на работу на него неожиданно напали двое оперативников в гражданской одежде, повалили, а затем начали избивать ногами. После сотрудники полиции обыскали задержанного, обнаружив у него в кармане пакетик с мефедроном. Крайнов утверждает, что наркотики положили ему в джинсы сами полицейские. По его словам, он был также избит в ОВД, где от него требовали признаться в торговле запрещённым препаратом.

Спустя двое суток Крайнова отпустили под подписку о невыезде, после чего он обратился в больницу, где врачи зафиксировали у него ссадины и ушиб грудной клетки.

Комитет против пыток обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку задержания нижегородца.