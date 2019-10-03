Зеленский: "формула Штайнмайера" не означает отказ от Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание "формулы Штайнмайера" не означает признание аннексированного Крыма российским или отказ от Донбасса. По словам политика, для проведения местных выборов на востоке Украины необходимо выполнения нескольких условий. Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

По словам президента Украины, на Донбассе должно состояться полное прекращение огня, вывод вооружённых формирований и обмен пленными. На границе с Россией должны быть украинские пограничники, а выборы должны пройти по украинским законам, с допуском украинских кандидатов, журналистов и международных наблюдателей.

Дальнейшие действия в отношении востока Украины будут обсуждаться в "нормандском формате" с руководителями Фаранции, Германии и России. Зеленский заявил, что согласование "формула Штайнмайера" было необходимо для того, чтобы такая встреча состоялась.

Сразу в нескольких городах Украины в среду, 2 октября, прошли акции протеста из-за согласования "формулы Штайнмайера". Митингующие считают документ об особом статусе регионов Донбасса "капитуляцией перед Россией".

1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы представитель Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Документ был согласован советниками глав "нормандской четверки". В этот же день на Украине начались акции протеста. Документ обязывает Украину предоставить особый статус для регионов, которые контролируют пророссийские сепаратисты.