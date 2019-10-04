Украина получит 150 ракет Javelin. Их обсуждали Трамп с Зеленским

Госдепартамент США одобрил продажу Украине 150 противотанковых ракет Javelin и оборудования к ним на общую сумму более 39 миллионов долларов. Об этом говорится в распространённом в четверг заявлении министерства обороны Соединённых Штатов.

Это вторая партия Javelin, которые будут поставлены Украине. В прошлом году Соединённые Штаты поставили ей 200 ракет и 37 пусковых установок.

Именно этот тип вооружения обсуждался в телефонном разговоре президентов США и Украины 25 июля, который оказался в центре расследования по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа, которое проводит Конгресс. В ходе этого разговора Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на дальнейшие поставки вооружений из США, в том числе и новых ракет Javelin. Как следует из транскрипта разговора, Трамп в ответ попросил Зеленского "оказать услугу" и перешёл к просьбам расследовать деятельность сына своего политического противника Джо Байдена. Демократы в Конгрессе видят в этом давление на украинского президента с целью нанести ущерб гражданину США - что Трамп отрицает.

Поставки летального вооружения на Украину начала администрация Трампа. При его предшественнике Бараке Обаме Соединённые Штаты поставляли только нелетальное оборудование. При этом на данный момент не известно о случаях применения Javelin в боях на востоке Украины.