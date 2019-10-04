Грета Тунберг ответила Путину так же, как раньше - Трампу

16-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг отреагировала на критику, высказанную в её адрес президентом России Владимиром Путиным.

В профиле своего твиттер-аккаунта, где пользователи обычно указывают информацию о себе, она написала: "добрый, но плохо информированный подросток".

Это прямая отсылка к словам Путина. В минувшую среду, комментируя выступление Тунберг на Климатическом саммите ООН, президент России сказал, что "не разделяет общих восторгов" по его поводу. "Никто Грете не объяснил, что современный мир сложен и мноообразен" - сказал Путин и добавил, что "уверен, что Грета добрая девочка и искренняя очень, но взрослые должны сделать всё, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации, использовать их".

Тунберг не в первый раз подобным образом реагирует на замечания политических лидеров в её адрес. Когда президент США Дональд Трамп, иронизируя над её речью в ООН, назвал её "счастливой девочкой с прекрасным будущим", Тунберг вставила эту цитату в свой профиль.

Выступая в ООН, Тунберг подвергла резкой критике политиков за недостаточные усилия по борьбе с изменениями климата. Её эмоциональная речь вызвала бурные обсуждения - в том числе и в России. Большинство связанных с Кремлём СМИ осудили Тунберг или же посчитали её жертвой манипуляции неких влиятельных сил.