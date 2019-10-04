Исследование: средний класс в РФ составил всего 7% населения

Настоящий средний класс в России составляет всего 7 процентов населения или немногим более 10 миллионов человек. Это следует из доклада Высшей школы экономики "Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика", на который ссылается РБК. К "расширенному" среднему классу исследователи отнесли около 38 процентов населения страны. Реальные доходы половины этой группы снижались последние пять лет.

В российском среднем классе исследователи выделили ядро (7 процентов населения), ближнюю (11,2 процентов) и дальнюю периферию (19,5 процентов) по 16 социально-экономическим характеристикам.

Предполагается, что ядро среднего класса — это человек, имеющий подчинённых на работе, с загородным домом или крупными сбережениями, пользующийся платными медицинскими услугами и идентифицирующий себя со средним классом.

Попасть в расширенный средний класс намного легче — нужно иметь всего лишь 125 процентов от медианы денежных доходов (сейчас медиана — около 18,8 тысяч рублей в месяц в среднем по стране).

Средний класс сконцентрирован в средних и крупных городах — 54,4 процентов среднего класса живут в городах с численностью населения от 100 тысяч человек. Каждый десятый представитель среднего класса живёт в Москве.

Благосостояние российского среднего класса падает, поляризация внутри него усиливается. Как утверждается в докладе, сейчас он в относительно худшем положении, чем при СССР: доля совокупных доходов, приходящаяся на группы населения со средним доходом, сократилась с 18,8 процентов в 1990 году до 15,1 процентов в 2018 году.

Выбыть из среднего класса можно, например, при рождении ребёнка, полагают в ВШЭ: при наличии одного несовершеннолетнего ребенка шанс войти в "7 процентов" падает в полтора раза, если же детей двое и более — в четыре раза.

"Зарплаты представителей среднего класса не предусматривают даже простого демографического воспроизводства, выбрасывая при рождении ребёнка на его периферию или за пределы", — говорит автор доклада профессор НИУ ВШЭ Наталия Тихонова.

Летом 2019 года аналитики Альфа-банка отнесли к среднему классу в 2018 году всего 30 процентов россиян. Его доля в населении снизилась с 37 процентов в 2014 году, а доля в совокупных доходах — с 48 до 39 процентов за тот же период, говорилось в исследовании. Это значит, что за пять лет страна потеряла пятую часть среднего класса.