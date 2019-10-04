Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Владиславу Синице, осуждённому на пять лет колонии за твит о деанонимизации сотрудников правоохранительных органов, передаёт корреспондент Радио Свобода.

Синица был приговорён Пресненским судом Москвы в начале сентября. Тогда суд счел доказанной позицию следствия, которое посчитало, что сообщение блогера в твиттере призывает к насилию в отношении детей сотрудников полиции и Росгвардии.

Поводом для уголовного дела стало сообщение, оставленное в обсуждении целесообразности выявления личностей сотрудников полиции и Росгвардии, работающих на уличных акциях. "Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы", – написал Синица, добавив, что родители могут получить по почте "снафф-видео".

Днем 4 августа публикацию процитировал телеканал НТВ. Вечером Следственный комитет сообщил о задержании Владислава Синицы. Обвиняемый признал авторство твита, но отрицал преступный умысел.

На заседании в пятницу адвокат Синицы Дмитрий Динзе заявлял, что приговор нельзя назвать справедливым. Судом было применено максимальное наказание, не соответствующее тяжести преступления, отмечал он. По мнению защиты, высказывание блогера было эмоциональным, а не преступным.

Блогер заявил, что получает письма поддержки в свой адрес. "Я бы хотел, чтобы каждый пользователь интернета сделал далеко идущие выводы: прийти могут за каждым", — заявил он на заседании Мосгорсуда и выразил надежду, что его дело дойдёт до Европейского суда по правам человека.