"Победа" просит компенсировать потери от запрета полётов в Грузию

Авиакомпания "Победа" направила письмо в министерство транспорта России с просьбой прояснить сроки компенсаций за запрет полётов в Грузию, пишет "Коммерсантъ". Информацию об этом "РИА Новости" подтвердили в пресс-службе компании.

Авиакомпания оценивает убытки из-за ограничений в 500 миллионов рублей. Конкурент "Победы" S7 насчитала убытков на 600 миллионов и тоже передала расчёты правительству.

Поводом для "закрытия" Грузии стали протесты в Тбилиси в июне 2019 года. Их причиной стало выступление российского депутата Сергея Гаврилова в грузинском парламенте, после которого оппозиция (в основном — сторонники Михаила Саакашвили) обвинила власти в попустительстве России, которую в Грузии называют страной-оккупантом Абхазии и Южной Осетии. При разгоне демонстрантов тогда пострадали 240 человек, 305 человек были задержаны.

До запрета на полеты в Грузию летали "Победа", "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", Red Wings и Smartavia. У "Победы", например, были рейсы в Батуми и Тбилиси — из Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону и Перми. В письме Минтрансу авиакомпания отмечает, что в целом отрасль недополучила из-за запрета больше 1 миллиарда рублей.

Источники "Коммерсанта" в авиакомпаниях уверены, что денег из бюджета им не получить. Большинство авиакомпаний переставили высвободившиеся лайнеры на маршруты в Симферополь, Сочи и на другие курорты Чёрного моря. Это помогло не изменять оборот воздушных судов, поскольку до этих городов, как и до Грузии, лететь около двух часов. Однако конкуренция на этих направлениях высокая, поэтому и прибыль от рейсов значительно ниже.

Официально власти не отказываются от компенсаций, отмечает издание. В Минтрансе рассказали, что вопрос с компенсациями "в работе", а в секретариате вице-премьера Максима Акимова даже назвали конкретные сроки: методика Минтранса и Минэкономики для расчета убытков авиакомпаний должна быть готова к середине октября.

С 8 июля согласно указу Владимира Путина российские авиакомпании не могут летать в Грузию, как и грузинские авиакомпании в Россию. Минтранс предварительно оценивал потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей, а грузинская сторона — в 2,1 млрд лари (около $750 млн). Только в 2018 году страну посетили 1,29 млн россиян, следует из данных погранслужбы ФСБ.