Республиканцы и демократы разошлись в оценке показаний Волкера

Бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер в четверг более восьми часов отвечал на вопросы членов трёх комитетов Палаты представителей, которые ведут расследование о возможности применить процедуру импичмента к президенту Дональду Трампу.

Волкер ушел в отставку на прошлой неделе, спустя день после начала расследования по импичменту. О её причинах он не говорил. Он стал первым официальным лицом, которое дало показания в рамках расследования об импичменте.

Слушания проходили за закрытыми дверями. Демократы и республиканцы разошлись в оценке показаний Волкера. По словам республиканцев, бывший спецпредставитель не подтвердил, что администрация Трампа приостановила выделение средств на военную помощь Украине, чтобы оказать на Киев давление с целью заставить его начать расследование против сына своего политического противника Джо Байдена. Демократы же говорят, что, напротив, показания Волкера свидетельствуют о том, что выделение помощи было приостановлено по политическим мотивам. По словам демократов, Волкер также рассказал о том, как личный юрист президента США Руди Джулиани использовал своё влияние, чтобы добиваться от сотрудников Госдепартамента продвижения на Украине интересов Трампа.

Волкер также предоставил комитету Конгресса свою переписку с Джулиани и дипломатами из посольства США в Киеве. Из неё, в частности, следует, что Волкер обещал помощнику Зеленского Андрею Ермаку, что Зеленский получит приглашение в Вашингтон в обмен на расследование "того, что на самом деле происходило в 2016 году". Речь тут идёт не о Байдене, а об обстоятельствах вмешательства в выборы президента США – Трамп утверждал, что в нём участвовали украинские официальные лица.

Как также следует из этой переписки, временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор оценивал решение приостановить помощь Украине, как он выразился, ради помощи в политической кампании как "безумное". Трамп заявлял, что принял решение приостановить помощь не из-за вопроса о Байденах, а из-за коррупции на Украине.

Как пишет CNN, экс-представитель США также сообщил, что выражает обеспокоенность в связи с использованием бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко в качестве источника информации. По его словам, Луценко "не заслуживает доверия".

Газета New York Times в пятницу со ссылкой на источники пишет, что Волкер и Гордон Сондланд, представитель США в ЕС, в августе составили обращение к Владимиру Зеленскому с целью обязать Киев провести расследование в отношении Байдена. В письме содержался призыв к украинскому правительству расследовать предполагаемое вмешательство в выборы 2016 году в пользу Хиллари Клинтон. Неизвестно, однако, было ли это послание в итоге отправлено Владимиру Зеленскому, пишет "Голос Америки".

Сам Волкер не комментировал своё выступление на слушаниях.