В России ежегодно выбрасывают еду на сумму более 1,6 трлн рублей

Эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании "ТИАР-Центр" подсчитали, что граждане и торговые сети ежегодно выбрасывают около 17 миллионов тонн продуктов. Оценка основана на данных Высшей школы экономики и Росстата.

Стоимость выбрасываемой еды оценивается более чем в 1,6 триллионов рублей. Оказавшихся на помойке продуктов хватило бы, чтобы прокормить 30 миллионов человек в течение года. Это больше, чем число россиян, живущих за чертой бедности.

Пищевые отходы — это "колоссальные финансовые потери", утверждают авторы исследования. На этапе продажи и потребления теряется не менее 16 процентов всех произведённых продуктов. Больше всего еды выбрасывают домохозяйства, за ними следуют торговые сети. В отходах домохозяйств первое место занимают продукты из зерна: хлеб, хлебобулочные изделия, макароны и мука. На их долю приходится 62 процента всей выбрасываемой еды. Следом идут картофель (15 процентов) и молочные продукты (5 процентов). В торговых сетях и оптовом звене чаще всего выбрасывают молочные продукты — это 47 процентов всех отходов. Затем следуют продукты из зерна и картофель.