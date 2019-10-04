Российский адвокат Илья Новиков будет защищать Порошенко

Российский адвокат Илья Новиков присоединился к команде защитников бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщила партия Порошенко - "Европейская солидарность".

Как говорится в сообщении, решение пригласить Новикова было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований Украины обратиться по уголовному делу о попытке прохождения украинских кораблей через Керченский пролив в ноябре 2018 года за правовой помощью к России (в документе она названа "государством-агрессором).

"В этой ситуации подключение российского адвоката абсолютно целесообразно" - говорится в сообщении. Там подчёркивается, что Новиков защищал в российских судах граждан Украины, в том числе и моряков, захваченных в ноябре прошлого года в Чёрном море российскими пограничниками. В прошлом месяцев они были обменяны в рамках обмена "35 на 35" между Украиной и Россией.

Уголовное дело в связи с захватом кораблей было возбуждено по заявлению юриста Андрея Портнова, бывшего заместителя главы администрации Виктора Януковича. Его расследуют, в частности, по статье о госизмене - Портнов утверждает, что Порошенко нарочно направил корабли в Керченский пролив, чтобы поставить их под удар России и на этом основании ввести в стране военное положение и сорвать выборы. Расследуется и ещё несколько уголовных дел, связанных с деятельностью Порошенко, однако пока он не имеет статуса подозреваемого или обвиняемого.

Следствие пока не прокомментировало, действительно ли оно обращалось за правовой помощью к России.

Новиков в фейсбуке подтвердил, что присоединился к команде адвокатов бывшего президента Украины. "Работа адвоката в России при всех ее сложностях, конечно, дает хорошую закалку в отношении политически мотивированных уголовных процессов".