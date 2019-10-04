Бывший сотрудник Полиции безопасности Эстонии — республиканской спецслужбы, отвечающей за контрразведку, борьбу с коррупцией и терроризмом, приговорён к пяти годам заключения за сотрудничество с российской разведкой. Он был уволен с поста главы Полиции безопасности в Нарве за плохое знание эстонского.

Обвинительный приговор был вынесен ещё в сентябре, но вступил в силу к 4 октября, передаёт Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация. Куликову были предъявлены обвинения по статье, предусматривающей наказание за разведывательную деятельность, направленную против Эстонской Республики и за создание и поддержание антиэстонских связей. Детали обвинения не раскрываются.

51-летний Куликов начал службу в спецназе эстонской криминальной полиции в начале 1990-х, в 1994 году перешёл на службу в спецназ Полиции безопасности. Там он был тяжело ранен, в 1995 году был признан лучшим сотрудником года, а в 1998 году награждён серебряным крестом Ордена орлиного креста — государственной наградой страны за воинские заслуги.

В 2002 году Куликов возглавил отделение Полиции безопасности в Нарве, сообщает газета "Постимеэс". В конце 2000-х годов он был уволен с должности за плохое знание эстонского, а в 2012 вышел в отставку и стал тренером по самбо. По данным следствия, российские спецслужбы завербовали его после увольнения.