Московское метро отсудило у оппозиции 55 тысяч за акцию в июле

Суд в Москве удовлетворил иск московского метрополитена к оппозиционерам и обязал их выплатить почти 55 тысяч рублей. Среди ответчиков – основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, его соратник Иван Жданов, не допущенные до выборов в Мосгордуму Илья Яшин, Юлия Галямина и другие.

Как заявили в метрополитене, в день акции протеста 27 июля семь сотрудников метро должны были выйти на работу в свой выходной. "МБХ Медиа" обращает внимание, что приказ о привлечении сотрудников на работу подписан 19 июля. Тогда о предстоящем митинге еще не было известно.

Галямина в разговоре с РБК сообщила, что ответчики обжалуют решение суда.

После акций протеста в Москве летом этого года различные компании подали иски к представителям оппозиции. По решению суда, активисты должны выплатить более четырёъ миллионов рублей бюджетным предприятиям "Мосгортранс" и"Автомобильные дороги", а также ресторану "Армения". В ближайшее время суды рассмотрят иски от "М Такси коммуникации" и автопроката "Флай Авто". Эта компания требует от ФБК один миллиард рублей за убытки из-за акций 27 июля, 3 и 10 августа.