На встрече Зеленского и Лукашенко шутили о "дружбе против России"

В Житомире в пятницу прошла встреча президентов Украины и Белоруссии. Оба лидера высоко оценили отношения между двумя странами и народами, а Александр Лукашенко назвал их братскими.

"У вас никогда не было проблем с территории Белоруссии и с Белоруссией, и у вас никогда их не будет. Мы всегда будем самыми лучшими и надёжными вашими партнёрами" - сказал Лукашенко Владимиру Зеленскому.

Зеленский сказал, что, по его мнению, все украинцы гордятся хорошими отношениями с соседней страной. Он также - неясно, в шутку или всерьёз - выразил мнение, что белорусы больше похожи на украинцев, чем на россиян. По словам президента Украины, ответ на этот вопрос - "в фамилиях уважаемых белорусских гостей" (вероятно, имеется в виду фамилия "Лукашенко").

Лукашенко также сказал, что некоторые люди могут предположить, что он собрался "дружить" с Зеленским "против России". "А вы не стыдитесь этого, Александр Григорьевич" - ответил президент Украины, добавив, что это шутка. Белорусский лидер сказал, что не хочет ни с кем ни ссориться, ни воевать.

В телеграм-канале Зеленский написал, что благодарен Белоруссии за её позицию относительно территориальной целостности Украины и предложения помощи в установлении мира в Донбассе. В Минске проходят встречи Трёхсторонней контактной группы, а Лукашенко недавно предложил разместить на российского-украинской границе белорусских миротворцев. Не сообщается, обсуждались ли эти вопросы на встрече в Житомире.

После встречи Зеленский сообщил, что белорусские власти помиловали украинского журналиста Павла Шаройко, осуждённого к 8 годам колонии по обвинению в шпионаже.

В свою очередь, на Украине вышел из-под стражи гражданин Белоруссии Юрий Политика, которого также обвиняли в шпионаже.