Суд в Ростове вынес приговоры троим обвиняемым в беспорядках

24-летний Владислав Мордасов и 19-летний Ян Сидоров получили реальные сроки, а 20-летний Вячеслав Шашмин - три года условно.

Суд счёл доказанным, что в ноябре 2017 года они намеревались захватить здание областного правительства в Ростове. Мордасова и Сидорова признали виновными в покушении на организацию беспорядков. Мордасов получил 6 лет и 7 месяцев колонии строгого режима, Сидоров - 6 лет и 6 месяцев.

По версии следствия, Мордасов создал в телеграме чат, посвящённый 5 ноября 2017 года. На этот день политик Вячеслав Мальцев, лидер движения "Артподготовка", назначил так называемую революцию. Мордасов и Сидоров в этот день вышли к областному правительству с плакатами "Верните землю ростовским погорельцам" и "Правительство в отставку". Их задержали и обвинили в подготовке силового захвата здания правительства, что они отрицают. Несколько свидетелей сказали в суде, что их заставили подписать показания под давлением или пытками. Обвиняемые также жаловались на пытки.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Мордасова, Сидорова и Шашмина политическими заключёнными. По данным "ОВД Инфо", после акции 5 ноября 2017 года в 10 российских городах возбудили уголовные дела. По ним проходят как минимум 35 человек.