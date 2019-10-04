РФ и Украина обсуждают новый обмен. Кто может войти в списки?

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 3 октября заявил о возможности нового обмена заключенными с Россией. "Вы видите, что нам удалось обменять наших людей" - сказал он, имея в виду обмен по формуле "35 на 35", состоявшийся в сентябре этого года. "В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе, мы планируем ещё более масштабный обмен", — подчеркнул Пристайко в эфире телеканала "1+1".
"В России были бы рады осуществить обмен "всех на всех", и это должно быть окончательной целью. Все это зависит от готовности двух сторон. Определённые работы в этом контексте, в этом направлении продолжаются", - отреагировал на это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 4 октября.
Предыдущий обмен состоялся 7 сентября. До этого президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 человек из российского списка, а президент России Владимир Путин – 11 человек из украинского списка. Кроме того, 24 украинских моряка были отпущены властями России под поручительство омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, а 19 человек из российского списка украинские суды, ссылаясь на договорённости президентов двух стран, отпустили под личные обязательства.
В результате этого обмена на родину вернулись многие получившие большую известность заключённые: из российских колоний и СИЗО были освобождены режиссёр Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, анархист Александр Кольченко и украинские моряки, задержанные в ходе Керченского инцидента, прилетели в Киев, а в Москву прибыл Владимир Цемах, бывший командующий ПВО города Снежного, рядом с которым был сбит малайзийский "Боинг" МН17 (Цемах был похищен украинскими спецслужбами с контролируемой сепаратистами территории в конце июня 2019 года).
Украинские заключённые
Сколько всего украинских граждан, которые могут подпасть под обмен, содержатся в российских колониях, доподлинно неизвестно. В конце января 2018 года издание "Слово и дело" передало слова советника министра информационной политики Украины Юлии Каздобиной: "Сейчас 64 человека считаются политическими заключенными, 54 из них или были задержаны в Крыму, или содержатся в Крыму, или были вывезены из Крыма, и 36 из них являются крымскими татарами".
26 февраля число 64 фигурировало в сообщении Министерства юстиции Украины. В тот же день на YouTube был выпущен фильм "Узники Кремля", но в финале фильма называется иное число — 67. Наконец, в поимённом списке "граждан Украины, лишенных свободы по политическим мотивам на территории России и оккупированного Крыма по состоянию на конец сентября 2019 года", опубликованном на сайте Let My People Go, созданном гражданской инициативой "Евромайдан SOS" и посвященном украинским политическим заключенным, 86 фамилий.
В большинстве случаев вина преследуемых, по мнению правозащитников, не доказана. Российские власти считают ряд перечисленных ниже людей (прежде всего — жителей Крыма) гражданами России. Некоторые из них являются гражданами обоих государств.
"Террорист" и "дисерсанты"
- Алексей Чирний проходил по делу Олега Сенцова, получил семь лет колонии строгого режима; в отличие от Сенцова и Александра Кольченко признал вину, дал показания на других обвиняемых.
- Андрей Захтей приговорен к шести с половиной годам колонии строгого режима по делу "крымских диверсантов". По версии ФСБ, планировал совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова. Евгений Панов, проходивший с ним по одному делу, попал в список на обмен 7 сентября.
- Владимир Присич получил три года колонии общего режима. Его также обвиняли в диверсионный деятельности в Крыму. Присич утверждал, что давал признательные показания под пытками. Позднее он отказался от показаний. Тогда следователь предложил поменять статью обвинения на хранение наркотических средств.
- Дмитрий Штыбликов (пять лет колонии), Владимир Дудка, Алексей Бессарабов. Всех троих обвинили в приготовлении к диверсии и незаконном хранении оружия и взрывчатки. Штыбликов признал вину и заключил соглашение со следствием о вынесении приговора без анализа доказательств. Дело Дудки и Бессарабова суд вернул в прокуратуру для устранения недостатков. Родственники Дудки утверждают, что его пытали с помощью ударов тока.
- Еще двух человек - Алексея Стогния и Глеба Шаблия, которые, по мнению следствия, связанны с предыдущей группой - сначала обвиняли в сборе информации о Черноморском флоте по заданию украинской разведки. Однако затем эти обвинения сняли. Обоим предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатки.
Кроме того, в конце лета 2017 года по обвинению в подготовке диверсии (повреждения линии электропередач, поджога лесного массива, обвала горных пород) был арестован Геннадий Лимешко. Судя по видео с признательными показаниями, обнародованному сразу после задержания, его били. 10 мая 2018 года он был приговорен к восьми годам лишения свободы, но по статьям о незаконном хранении оружия и взрывчатки, а также изготовлении взрывчатых веществ.
"Шпионы"
- Валентин Выговский — 11 лет колонии строгого режима. Выговского обвиняли в незаконном получении и разглашении коммерческой тайны, однако позднее объявили, что он собирал конструкторскую и иную техническую документацию авиадвигателя боевой авиации, составляющую государственную тайну, для передачи представителю военного атташе Китая в Бельгии. Выговский рассказал родственникам, что его пытали, а обвинение ужесточили после того, как он отказался сотрудничать с российскими спецслужбами.
- В ноябре 2016 года был задержан бывший сотрудник штаба Черноморского флота Леонид Пархоменко: его обвиняют в том, что он по заданию министерства обороны Украины собирал сведения о деятельности флота. В феврале 2018 года задержали Константина Давыденко, который, согласно официальной версии, собирал по заданию украинских спецслужб информацию о Росгвардии. Оба были обвинены в шпионаже.
"Госизмена"
Виктор Шур — 12 лет колонии строгого режима. По версии следствия, Шур получил задание от пограничной службы Украины сфотографировать военный аэродром в Брянской области. Родственники утверждают, что он признал вину под пытками, а также поддавшись обещаниям, что ему дадут небольшой срок. Аэродром, который он фотографировал, по утверждению родственников, уже много лет не функционирует.
Дело о массовых беспорядках в Крыму
Дело было заведено в связи со столкновениями 26 февраля 2014 года в Симферополе между сторонниками и противниками присоединения Крыма к России. Все обвиняемые в этом деле — крымские татары. По делу проходят не менее пяти человек.
Дела участников Майдана
- Александр Костенко — три с половиной года колонии.
- Андрей Коломиец — десять лет колонии.
Костенко обвинили в причинении вреда бойцу "Беркута" на Майдане в Киеве, Коломийца — в покушении на убийство двух бойцов "Беркута". Кроме того, Костенко был обвинен в незаконном хранении оружия, Коломиец — в незаконной перевозке наркотиков. Костенко при задержании сломали руку.
Дела "Правого сектора"
Николай Дадеу, Александр Шумков, Роман Терновский.
Шумкова и Терновского обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации. При этом Шумкова на территорию России вывезли силой. Терновскому вменяют участие в акциях организации на территории Украины и пропаганду идей партии в фейсбуке. Дадеу обвиняют в финансировании деятельности "Правого сектора": поводом послужили несколько постов 2015 года с призывом помочь приобрести автомобильные шины и рации для "Правого сектора".
Дела "Хизб ут-Тахрир"
Радикальная исламистская партия "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ставит своей целью создание всемирного халифата. При этом в причастности к терроризму эта партия или ее представители замечены не были. На территории России она, однако, запрещена именно как террористическая организация - в отличие от России. В Крыму был заведён ряд дел о деятельности ячеек, по ним проходят десятки людей (относительно полный список можно найти на сайте "Крымская солидарность"), это, как правило, крымские татары. Часть из них уже осуждена, другие находятся в СИЗО. В подавляющем большинстве случаев предполагаемым членам этих ячеек не инкриминируется ничего, кроме организации или участия в деятельности террористической организации.
Российские заключённые
О том, кто может быть обменян из числа российских заключенных на Украине, практически ничего неизвестно. Собеседник "Свободы" в аппарате уполномоченной по правам человека при президенте России Татьяны Москальковой (она занималась координацией предыдущего обмена) полагает, что речь может идти о людях, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины на стороны самопровозглашенных республик.
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