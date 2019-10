РФ и Украина обсуждают новый обмен. Кто может войти в списки?

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 3 октября заявил о возможности нового обмена заключенными с Россией. "Вы видите, что нам удалось обменять наших людей" - сказал он, имея в виду обмен по формуле "35 на 35", состоявшийся в сентябре этого года. "В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе, мы планируем ещё более масштабный обмен", — подчеркнул Пристайко в эфире телеканала "1+1".

"В России были бы рады осуществить обмен "всех на всех", и это должно быть окончательной целью. Все это зависит от готовности двух сторон. Определённые работы в этом контексте, в этом направлении продолжаются", - отреагировал на это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 4 октября.

Предыдущий обмен состоялся 7 сентября. До этого президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 человек из российского списка, а президент России Владимир Путин – 11 человек из украинского списка. Кроме того, 24 украинских моряка были отпущены властями России под поручительство омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, а 19 человек из российского списка украинские суды, ссылаясь на договорённости президентов двух стран, отпустили под личные обязательства.

В результате этого обмена на родину вернулись многие получившие большую известность заключённые: из российских колоний и СИЗО были освобождены режиссёр Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, анархист Александр Кольченко и украинские моряки, задержанные в ходе Керченского инцидента, прилетели в Киев, а в Москву прибыл Владимир Цемах, бывший командующий ПВО города Снежного, рядом с которым был сбит малайзийский "Боинг" МН17 (Цемах был похищен украинскими спецслужбами с контролируемой сепаратистами территории в конце июня 2019 года).

Украинские заключённые

Сколько всего украинских граждан, которые могут подпасть под обмен, содержатся в российских колониях, доподлинно неизвестно. В конце января 2018 года издание "Слово и дело" передало слова советника министра информационной политики Украины Юлии Каздобиной: "Сейчас 64 человека считаются политическими заключенными, 54 из них или были задержаны в Крыму, или содержатся в Крыму, или были вывезены из Крыма, и 36 из них являются крымскими татарами".

26 февраля число 64 фигурировало в сообщении Министерства юстиции Украины. В тот же день на YouTube был выпущен фильм "Узники Кремля", но в финале фильма называется иное число — 67. Наконец, в поимённом списке "граждан Украины, лишенных свободы по политическим мотивам на территории России и оккупированного Крыма по состоянию на конец сентября 2019 года", опубликованном на сайте Let My People Go, созданном гражданской инициативой "Евромайдан SOS" и посвященном украинским политическим заключенным, 86 фамилий.

В большинстве случаев вина преследуемых, по мнению правозащитников, не доказана. Российские власти считают ряд перечисленных ниже людей (прежде всего — жителей Крыма) гражданами России. Некоторые из них являются гражданами обоих государств.

"Террорист" и "дисерсанты"

Алексей Чирний проходил по делу Олега Сенцова, получил семь лет колонии строгого режима; в отличие от Сенцова и Александра Кольченко признал вину, дал показания на других обвиняемых.

проходил по делу Олега Сенцова, получил семь лет колонии строгого режима; в отличие от Сенцова и Александра Кольченко признал вину, дал показания на других обвиняемых. Андрей Захтей приговорен к шести с половиной годам колонии строгого режима по делу "крымских диверсантов". По версии ФСБ, планировал совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова. Евгений Панов, проходивший с ним по одному делу, попал в список на обмен 7 сентября.

приговорен к шести с половиной годам колонии строгого режима по делу "крымских диверсантов". По версии ФСБ, планировал совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова. Евгений Панов, проходивший с ним по одному делу, попал в список на обмен 7 сентября. Владимир Присич получил три года колонии общего режима. Его также обвиняли в диверсионный деятельности в Крыму. Присич утверждал, что давал признательные показания под пытками. Позднее он отказался от показаний. Тогда следователь предложил поменять статью обвинения на хранение наркотических средств.

получил три года колонии общего режима. Его также обвиняли в диверсионный деятельности в Крыму. Присич утверждал, что давал признательные показания под пытками. Позднее он отказался от показаний. Тогда следователь предложил поменять статью обвинения на хранение наркотических средств. Дмитрий Штыбликов (пять лет колонии), Владимир Дудка , Алексей Бессарабов. Всех троих обвинили в приготовлении к диверсии и незаконном хранении оружия и взрывчатки. Штыбликов признал вину и заключил соглашение со следствием о вынесении приговора без анализа доказательств. Дело Дудки и Бессарабова суд вернул в прокуратуру для устранения недостатков. Родственники Дудки утверждают, что его пытали с помощью ударов тока.

(пять лет колонии), , Всех троих обвинили в приготовлении к диверсии и незаконном хранении оружия и взрывчатки. Штыбликов признал вину и заключил соглашение со следствием о вынесении приговора без анализа доказательств. Дело Дудки и Бессарабова суд вернул в прокуратуру для устранения недостатков. Родственники Дудки утверждают, что его пытали с помощью ударов тока. Еще двух человек - Алексея Стогния и Глеба Шаблия, которые, по мнению следствия, связанны с предыдущей группой - сначала обвиняли в сборе информации о Черноморском флоте по заданию украинской разведки. Однако затем эти обвинения сняли. Обоим предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатки.

Кроме того, в конце лета 2017 года по обвинению в подготовке диверсии (повреждения линии электропередач, поджога лесного массива, обвала горных пород) был арестован Геннадий Лимешко. Судя по видео с признательными показаниями, обнародованному сразу после задержания, его били. 10 мая 2018 года он был приговорен к восьми годам лишения свободы, но по статьям о незаконном хранении оружия и взрывчатки, а также изготовлении взрывчатых веществ.

"Шпионы"

Валентин Выговский — 11 лет колонии строгого режима. Выговского обвиняли в незаконном получении и разглашении коммерческой тайны, однако позднее объявили, что он собирал конструкторскую и иную техническую документацию авиадвигателя боевой авиации, составляющую государственную тайну, для передачи представителю военного атташе Китая в Бельгии. Выговский рассказал родственникам, что его пытали, а обвинение ужесточили после того, как он отказался сотрудничать с российскими спецслужбами.

— 11 лет колонии строгого режима. Выговского обвиняли в незаконном получении и разглашении коммерческой тайны, однако позднее объявили, что он собирал конструкторскую и иную техническую документацию авиадвигателя боевой авиации, составляющую государственную тайну, для передачи представителю военного атташе Китая в Бельгии. Выговский рассказал родственникам, что его пытали, а обвинение ужесточили после того, как он отказался сотрудничать с российскими спецслужбами. В ноябре 2016 года был задержан бывший сотрудник штаба Черноморского флота Леонид Пархоменко: его обвиняют в том, что он по заданию министерства обороны Украины собирал сведения о деятельности флота. В феврале 2018 года задержали Константина Давыденко, который, согласно официальной версии, собирал по заданию украинских спецслужб информацию о Росгвардии. Оба были обвинены в шпионаже.

"Госизмена"

Виктор Шур — 12 лет колонии строгого режима. По версии следствия, Шур получил задание от пограничной службы Украины сфотографировать военный аэродром в Брянской области. Родственники утверждают, что он признал вину под пытками, а также поддавшись обещаниям, что ему дадут небольшой срок. Аэродром, который он фотографировал, по утверждению родственников, уже много лет не функционирует.

Дело о массовых беспорядках в Крыму

Дело было заведено в связи со столкновениями 26 февраля 2014 года в Симферополе между сторонниками и противниками присоединения Крыма к России. Все обвиняемые в этом деле — крымские татары. По делу проходят не менее пяти человек.

Дела участников Майдана

Александр Костенко — три с половиной года колонии.

— три с половиной года колонии. Андрей Коломиец — десять лет колонии.

Костенко обвинили в причинении вреда бойцу "Беркута" на Майдане в Киеве, Коломийца — в покушении на убийство двух бойцов "Беркута". Кроме того, Костенко был обвинен в незаконном хранении оружия, Коломиец — в незаконной перевозке наркотиков. Костенко при задержании сломали руку.

Дела "Правого сектора"

Николай Дадеу, Александр Шумков, Роман Терновский.

Шумкова и Терновского обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации. При этом Шумкова на территорию России вывезли силой. Терновскому вменяют участие в акциях организации на территории Украины и пропаганду идей партии в фейсбуке. Дадеу обвиняют в финансировании деятельности "Правого сектора": поводом послужили несколько постов 2015 года с призывом помочь приобрести автомобильные шины и рации для "Правого сектора".

Дела "Хизб ут-Тахрир"

Радикальная исламистская партия "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ставит своей целью создание всемирного халифата. При этом в причастности к терроризму эта партия или ее представители замечены не были. На территории России она, однако, запрещена именно как террористическая организация - в отличие от России. В Крыму был заведён ряд дел о деятельности ячеек, по ним проходят десятки людей (относительно полный список можно найти на сайте "Крымская солидарность"), это, как правило, крымские татары. Часть из них уже осуждена, другие находятся в СИЗО. В подавляющем большинстве случаев предполагаемым членам этих ячеек не инкриминируется ничего, кроме организации или участия в деятельности террористической организации.

Российские заключённые

О том, кто может быть обменян из числа российских заключенных на Украине, практически ничего неизвестно. Собеседник "Свободы" в аппарате уполномоченной по правам человека при президенте России Татьяны Москальковой (она занималась координацией предыдущего обмена) полагает, что речь может идти о людях, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины на стороны самопровозглашенных республик.