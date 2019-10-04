В Псковской области солдат-срочник разбился после прыжка с парашютом

Солдат срочной службы Воздушно-десантных войск разбился после прыжка с парашютом в Псковской области, сообщает Псковское агентство информации.

Рядовой старейшей в ВДВ 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии 21-летний Александр Рыбалко разбился при десантировании из самолёта Ил-76. У него перехлестнулись стропы основного и запасного парашютов, сообщил агентству "Интерфакс" представитель командования псковского гарнизона.

Погибший родом из села Дубенки Дубенского района Мордовии, до конца службы ему оставалось две недели.