В Псковской области солдат-срочник разбился после прыжка с парашютом

Солдат срочной службы Воздушно-десантных войск разбился после прыжка с парашютом в Псковской области, сообщает Псковское агентство информации.
Рядовой старейшей в ВДВ 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии 21-летний Александр Рыбалко разбился при десантировании из самолёта Ил-76. У него перехлестнулись стропы основного и запасного парашютов, сообщил агентству "Интерфакс" представитель командования псковского гарнизона.
Погибший родом из села Дубенки Дубенского района Мордовии, до конца службы ему оставалось две недели.
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