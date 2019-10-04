Лидер буддийской общины раскритиковал главу Бурятии

Глава буддийской традиционной общины России Дамба Аюшеев раскритиковал лидера Бурятии Алексея Цыденова за отсутствие мер по спасению бурятского языка. Он заявил, что республиканский чиновник идет против политики российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

"ЮНЕСКО признала бурятский язык исчезающим, а ведь мы живем в национальной республике, где бурятский язык по Конституции считается вторым официальным языком", - отметил Аюшеев.

Ранее режиссёр Баир Дышенов из Бурятии обвинил нынешнего Цыденова в геноциде бурятского народа и потребовал от чиновника разработать стратегию развития бурятского народа, создать комитет по сохранению языка при администрации главы республики, а также созвать съезд бурятского народа.

Цыденов в ответ на претензии о неуважении коренного народа республики и пренебрежении к национальной культуре заявил, что власть не может заниматься поддержкой только одного национального языка и культуры "в ущерб всему культурному многообразию республики".