Путин заткнет рот пропагандистам?!

Владимиру Путину на Валдайском форуме раскрыли глаза, что освещение украинской темы на российских каналах носит крайне недружественный характер. Он сделал вид, что впервые об этом слышит и вроде как даже пожурил своих пропагандистов. Они теперь что - станут говорить об Украине уважительнее? Обсуждают журналист Константин Эггерт, политолический аналитик Виктор Рыбаченко и автор вопроса Путину на форуме политтехнолог Михаил Погребинский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. А как вы оцениваете направленность рос.ток-шоу об Украине? Звоните нам в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19.05.