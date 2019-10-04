"Защищает, чтобы убивать". Ястржембского критикуют за фото с трофеями

Президент устал, но рукопожатие у него крепкое - с этими фразами в конце 1990-х ассоциировалось в народе имя Сергея Ястржембского, тогдашнего пресс-секретаря Бориса Ельцина, а впоследствии - помощника Владимира Путина. Вполне вероятно, что теперь, двадцать лет спустя, это имя начнет ассоциироваться прежде всего с фотографиями окровавленных животных: в последние дни в соцсетях многие распространяют снимки, на которых Ястржембский позирует рядом со своими охотничьими трофеями. Возмущенных комментариев не сосчитать.

Максим Кантор

мне попалась фотография этого негодяя

я бы предпочел увидеть фотографию медведя подле шкуры этого глупого и жестокого человека

но дело ведь еще и в том, что это портрет власти

Виктор Корб

Это же реально больной человек. И он много лет был на вершине власти в России. Очень органично.

Ангелина Юганова

Если этот извращенец, фоткающийся с трупами, был пресс-секретарем вполне себе либерального Ельцина, то я боюсь даже подумать, чем на досуге занимается усатый пресс-секретарь нашего ГлавЖиводера...

Артемий Троицкий

Я знаю ещё как минимум двоих таких же ублюдков-убийц: Павел Гусев (хозяин Московского Комсомольца) и Сергей Караганов (бритоголовый типа политолог, редкий урод). Карма ещё спляшет на них.

Многие считают, что, убив белого медведя, Сергей Ястржембский совершил преступление, за которое должен понести законное наказание - и вместе с тем совершенно уверены, что никаких последствий это для него иметь не будет.

Хаим Кацман

Помните этого деятеля? Это господин С. Ястржембский, который славится маниакальными замашками уничтожать краснокнижные виды. А рядом белый медведь. Ст. 258.1 УК РФ. Вот такие дела. Надо бы распространить.

Дмитрий Сапелкин

В России охота на белого медведя полностью запрещена с 1956 года, в других странах (США, Канада и Гренландия) ограничена.

Ольга Мансурова

😢 Для сохранения природы надо вот таких сажать по всему миру. Невзирая на чины и деньги. И ещё сажать всех тех, кто это организовывает! И деньги на это тратить, а не на девочек, на конкретные, вполне очевидные действия, чтобы никому в голову не пришло стрелять и организовывать такое. 100% сработает.

Другие, впрочем, уверены, что фото с белым медведем было сделано не в России, и охота скорее всего была законной.

Александр Милицкий

Дешевый низкопробный вброс, - фото сделано в Канаде, где с целью контроля популяции разрешена квотируемая охота на белого медведя.



Причем вброс абсолютно сознательный, - эта фотография взята из весьма известной среди охотников статьи самого Ястржембского на "Русском охотничьем портале", - так что человек, который этот вирусняк запустил, не мог с самого начала не знать, что никакого нарушения закона не было.

Светлана Вахтель

1. Фото взято из официальной статьи Ястржембского, опубликованной в "Русском охотничьем журнале" несколько месяцев назад. Кстати, статья насыщенна информацией, почитайте, может хоть в час то кроме агрессии будете разбираться.

2. Медведь добыт в КАНАДЕ, а не в России. Поэтому все ссылки на красную книгу, уголовный кодекс - вообще ни о чем. В Канаде многие десятилетия разрешена охота на белого медведя.

3. Почему разрешена? Потому что, их слишком много- 16 тысяч. И в год в Канаде отстреливают около 600 медведей.

4. Всего популяция белого медведя насчитывает 20-25 тысяч, включая Россию. Она стабильна уже много лет и НИКАКОЙ угрозы этому подвиду медведя НЕТ.

5. Ястржембский охотился на острове Саутгемптон вместе с иннуитами. На острове проживают 800 иннуитов и 800 белых медведей. В год выдаётся 60 лицензий на отстрел. Иннуиты продают часть лицензий охотникам. Вырученные деньги используют для своих социальных целей. Все сделано по уму в отличие от России, где в некоторых посёлках белые медведи терроризируют население. И их отстреливают задаром.

6. Об этом опыте так же сделан репортаж для телеканала Дикий, который крутили 3 месяца.

Охотой бывший госчиновник увлекается давно и всерьез и не делает из своего хобби секрета: он является членом Международного сафари-клуба, и его снимки на фоне разнообразных трофеев неоднократно публиковались в СМИ и на его страницах в соцсетях.

Гневных комментаторов он без стеснения называет "зоошизой". "Этот аккаунт не для зеленых", - отвечает он в Фейсбуке на предположение, что в соцсетях его "распнут за такие фотографии".

"Зоошиза" не остается в долгу.

Сергей Куок

Лучше бы ты марки коллекционировал, Серёжа.

Этот человек убил десятки, если не сотни, животных - и гордится этим. Он фотографируется на фоне поверженных млекопитающих с улыбкой победителя. Он не алеут и не житель Фарерских островов. Бывший госслужащий убивает слонов, львов, медведей, носорогов, копытных ради развлечения, ради драйва.

Стены его "охотничьего домика" в Подмосковье увешаны многочисленными трофеями. Сергей Ястржембский с гордостью демонстирирует международные награды за достижения в трофейной охоте. В 2016 году он стал 85-м человеком в мире, кто получил особый перстень "Международного клуба Сафари" (Safari Club International). Ему не нравится слово "убить", поэтому, рассказывая об этой привилегии, он говорит, что нужно "добыть энное количество разных животных на шести континентах".

Он снимает документальные фильмы в защиту тигров и слонов. Казалось бы, как можно сочетать защиту животных и их уничтожение? У Ястржембского есть ответ: "Здесь нет никакого противоречия. Более того, одно логическим образом вытекает из другого. Охота не может существовать без животных. И для того, чтобы она продолжалась, нужно предпринять меры по их защите."

Иными словами, "я защищаю животных, чтобы убивать их".

Сергей Загорный

Самый патологический губитель диких животных и первый браконьер России. В 1999-2000-х гг... убил под Винницей (Украина) двух краснокнижных зубров. Браконьерски стрелял с вертолетов маралов и сибирских козерогов в Шавлинском заказнике (Алтай). Убил тигра. Занимает первое место в России и второе-третье в мире по количеству убитых животных для "охотничьих трофеев" за год (за один год лишил жизни 28 экзотических животных). Всего застрелил 62 редких животных, среди которых три антилопы, слон, буйвол, две газели, четыре гну, лев, леопард, носорог, бизон, волк, зубр, косуля, три козерога, три медведя (белый, гималайский, камчатский), марал, овцебык, пума, пятнистый олень, две серны, две рыси, туры среднекавказские. Призер премии "Лучший трофей сезона в Сафари-клубе". Входит в список лиц, награжденных за убийство диких животных из "Большой африканской пятерки", куда входят: слон, буйвол, леопард, лев и носорог, оценочная стоимость жизней которых обходится фауне Земли в 320 тыс. долларов. Яростный защитник весенней охоты. Проповедник трофейной охоты. Ястрбжемский нередко хвастается в прессе своими браконьерскими подвигами. Так, например, он рассказывал, как весной они ели зайца и куропатку, хотя охота на них весной запрещена, и гонялись за медведем на снегоходах, что также противозаконно.

Сергей Ястржембский называет себя "защитником дикой природы": с его точки зрения, охотники делают немалый вклад в сохранение редких видов именно для того, чтобы иметь впоследствии возможность на них охотиться. В интервью "Ведомостям" в 2014 году он пояснял, как трофейная охота помогает бороться с нелегальным отстрелом:

Трофейная охота проводится только в тех странах, где существует охрана животных. Именно охотники оплачивают охрану животного мира, покупая лицензию, ведь часть этих денег идет на консервацию и защиту охотничьих угодий. И другая - на оплату нужд местного населения, которое живет вокруг этих угодий. Когда людям начинают платить деньги не за истребление, а за сохранение животных, они начинают понимать, что в защите природы для них есть реальная выгода.

Этой теме Сергей Ястржембский посвятил, в частности, документальный фильм "Кровавые бивни" об истреблении слонов ради слоновой кости. Фильм участвовал во многих международных кинофестивалях и в 2016 году вошел в лонг-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм".

Еще один фильм Сергея Ястржембского, "Тигры и люди", о сохранении тигров в дикой природе, получил в 2017 году приз 7-го международного кинофестиваля по защите окружающей среды (Wildlife Conservation Film Festival - WCFF) в Нью-Йорке. Документальные фильмы Ястржембский снимает с 2009 года - после того, как ушел в 2008-м с государственной службы, - и успел с тех пор произвести на свет около 60 лент.

В интервью журналу L'Officiel бывший чиновник и нынешний режиссер-документалист назвал проблему защиты природы сложной, а позицию большинства зоозащитников - примитивной:

К сожалению, многие зоозащитники руководствуются эмоциями, часто не понимая, о чем говорят. На референдуме в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре на вопрос о том, стоит ли переводить гималайского медведя в разряд краснокнижных животных, большинство ответят: «Да, стоит». Но спрашивать нужно жителей Хабаровского края и Приморья, которые ответят «нет», потому что этих медведей избыток. А жителям центральных и южных регионов придется сначала объяснить, что такое гималайский медведь. И они, конечно, проголосуют за его включение в Красную книгу из гуманных соображений. Но это ложный гуманизм. Эти же люди могут выбросить на улицу свою кошку или собаку.

На кампанию, развернувшуюся против него в соцсетях, Сергей Ястржембский ответил постом, в котором пообещал блокировать недовольных, и заявил, что россияне не готовы к теме природосберегающей охоты:

...Не все понимают для чего я создал площадку в FB. А создал я ее для защиты и продвижения ценностей природосберегающей охоты, которая во многих странах мира уже справедливо рассматривается как важнейший механизм сохранения дикой природы и ее биоразнообразия. Я считаю, что в России мы созрели для продвижения подобных ценностей и взглядов.

Ещё короче для тех, кто не понял : если нет в стране правильно организованной охоты, дикая природа обречена на гибель.Об этом говорят сотни примеров. Именно об этом мы сейчас снимаем большой фильм. Так вот, ещё короче 😊 : мне на этом аккаунте не нужны вздохи в духе «мишку жалко». Они, как уже много раз убеждался, исходят от людей, чьи знания о дикой природе и ее законах заимствованы из сериала «Маша и медведь» или в лучшем случае из «Маугли». Так вот , не обижайтесь, с завтрашнего дня я буду блокировать каждого, кому «мишку жалко». Этот аккаунт не для зоошизы, а для единомышленников, разделяющих мои принципы. Честь имею.

Комментаторы, впрочем, отмечают, что в аккаунте Ястржембского в Инстаграме фотографий с окровавленными трофеями больше нет - возможно, документалист решил, что концепция "природоохранной охоты" может показаться слишком сложной не только для российской публики, но и для глобальной аудитории, на которую, судя по англоязычным тэгам, частично ориентирован его Инстаграм.