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Дональд Трамп предложил создать собственную новостную службу

Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп высказал предположение, что Белому дому следовало бы учредить свою собственную новостную службу для противодействия, как он выразился, "ненависти" к Соединённым Штатам, которая распространяется через каналы основных американских СМИ. К таким СМИ Трамп причислил, в частности, телеканал CNN.

"Мы должны открыть нашу собственную [информационно-новостную] сеть и распространять через неё реальные новости", заявил Трамп, выступая 3 октября в штате Флорида. По словам президента США, необходимо предложить работу "по-настоящему талантливым людям", чтобы стали слышны реальные голоса, а не голоса, распространящие фейковые новости.

Трамп высказал критические замечания к CNN и The New York Times на фоне скандала вокруг телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля. В том разговоре Трамп, по всей видимости, пытался убедить Зеленского в необходимости расследовать деятельность своего политического противника и бывшего вице-президента США демократа Джо Байдена, а также его сына Хантера Байдена. Разговор Трампа с Зеленским стал отправным пунктом для возбуждения американскими законодателями расследования об импичменте Дональда Трампа.

В своём выступлении 4 октября Трамп также упомянул Радио Свободная Европа / Радио Свобода (RFE/RL) и "Голос Америки" (VOA), две вещательные компании, финансируемые правительством США.

"У нас были Радио Свободная Европа и Голос Америки... И мы учредили их ради укрепления нашей страны. И это не слишком хорошо работает", сказал Трамп.

Президент медиакорпорации RFE/RL Джейми Флай в связи с этим отметил, что, вопреки оценкам Трампа, вещательная компания, основанная в 1950 году, продолжает каждодневно объективную журналистскую работу, результаты которой обращены "к тем, кто иначе не смог бы получать новости и информацию из достоверных источников". Мы верим, что наше противодействие дезинформации на дигитальных платформах радио и ТВ и транслирование надёжной информации – важны как никогда в период когда правда подвергается усиливающимся нападкам, подчёркивает Джейми Флай.

Руководитель бюро Голоса Америки в Белом доме Стив Херман отметил в твиттере, что VOA продолжает работать, о чём "Трампу следовало бы знать" – поскольку со времени инаугурации в января 2017 года Трамп дал Голосу Америки два интервью.

Голос Америки (VOA), являясь крупнейшим международным вещателем США для зарубежной аудитории, распространяет новости и информацию на 40 языках для аудитории, которая оценивается в 275 миллионов человек.

Журналисты Радио Свободная Европа / Радио Свобода (RFE/RL) готовят материалы на 26 языках и вещают на 22 страны, в которых свободная пресса частично или полностью запрещена.

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