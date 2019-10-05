Марк Захаров и президент. Елена Рыковцева - об испорченном некрологе

Марк Захаров и Владимир Путин. Этому роману почти 20 лет. Не сегодня. Еще 20 лет назад подобная страсть поразила многих. Время и правда было другое. Тогда еще можно было поражаться любви Захарова к Путину даже в газете "Комсомольская правда".​ "Отдельная песня - наш известный и горячо любимый режиссер Марк Захаров. По-моему, в столь идиотском положении он не бывал давно – и угораздило же бедолагу войти в число инициаторов сбора подписей за выдвижение Путина в президенты" (Игорь Черняк, КП, 20.01.2000).

"Мне уже приходилось писать в "Комсомолке" о странной сервильности Марка Захарова и прочих хозяев собственных театров. Сегодня у всех здравомыслящих людей - и у меня в том числе - захаровское поведение (перебежка под Путина) вызывает уже не злобу, а хохот…" (Дмитрий Быков, КП, 22.01.2000).



Удивлялись! Но поскольку Захаров великий, он клал на это изумление и продолжал отстаивать свой выбор.

"Путин - один из тех людей, которых я уважаю за дееспособность, мобильность, умение говорить и, самое главное, активно и много работать. Посмотрите внимательно: Путин делает почти то же, что делал Рузвельт: он говорит - это меня лично приятно удивило! - в том числе и о том, что у него не получилось, в чем он ошибался. То есть он склонен к гибкой обратной связи" (МК, 15.03.2000).

"- Накануне президентских выборов вы очень активно поддержали Владимира Путина, с которым многие связывают возрождение авторитарного стиля руководства….

- У России нет опыта демократического развития, и сегодня для построения гражданского общества нам необходимо применять некоторые элементы авторитаризма" (АиФ, 14.06 2000).

"- Затронем щекотливые темы. Какова ваша политическая позиция?

- Безусловно, я поддерживаю курс, заданный президентом. Мне импонирует его позиция в отношении Крыма и другие движения во внешней политике. Я считаю Владимира Путина человеком архиодарённым. Кроме того, мне очень дорог тот факт, что у него все благополучно с чувством юмора" (МК, 31.08.2016).

Ну это уже Крым, да. Это он сразу поддержал. Путин сказал Крым – значит, и я, конечно, за Крым.

"- Марк Анатольевич, как вы относитесь к событиям на Украине?

- Были письма поддержки политики Владимира Путина в Крыму. Я и Леонид Сергеич Броневой тоже приняли участие в поддержке, но с опозданием. Потому что не знали о письме.

- В шварцевском «Убить Дракона» есть Дракон, есть Ланцелот и есть «смелые люди, но всего боятся». Сегодня есть реальный материал для подобной пьесы? Кто сегодня Дракон?

- Это человек, который сосредоточил в себе очень большие властные полномочия где-нибудь в регионе. Но больше всего я в этом фильме дорожу некоторым опережением событий. Помните, в картине, когда наступает "свобода", люди бросают в голову полицейского кирпич, он погибает в луже крови, а они радуются, обнимаются и прыгают. Это оказалось вещью злободневной. Относительно украинских событий, в частности" (КП, 18.04.2014).

То есть вы понимаете. Дракон – это который "где-нибудь в регионе". А этот ужасный народ, который варварски обращается со свободой – он, конечно же, в Украине.

И ладно бы Захаров высказывался только в интервью, когда тянут за язык. Но он поминал Путина добрым словом даже в своих авторских колонках, которые писал для разных изданий.

"Изображение, сопровождаемое талантливым закадровым текстом Н.Михалкова, и выступление В.Путина — драгоценный продукт нового мышления, которому только предстоит победить" (МК, 17.09.2005).

"У Путина очень многие поступки я считаю важнейшими для нашей страны. Например, объединение церквей - событие с далеко идущими последствиями. Учреждение 4 ноября – дня народного единства. Даже сам прецедент, связанный с избранием нового президента, - всё равно для России это уникальное решение. Пусть оно имеет еще отличия от американского, французского, варианта, но это - историческая акция" (КП, 08.11.2007).

В одной из своих колонок он написал неожиданное:

«Полагаю, что Владимир Владимирович Путин в ближайшем будущем может совершить и вторую космическую акцию – нормальную, мирную, цивилизованную, европейскую – смену власти, что явится оглушительным историческим явлением, прежде всего для будущего России. В наших краях такого не случалось со времен "как есть пошла Русская земля" (НГ, 28.05.07).

Годы шли, никакой космической акции не происходило, но Марк Анатольевич не переставал верить и надеяться.

"- Что вас вдохновило или огорчило в 2012-м?

- Меня вдохновили некоторые сигналы надежды, которые послал нам президент Владимир Путин. Надеюсь, начинается полоса в жизни, которая будет как-то отличаться от предыдущих" (КП, 25.12.2012).

В последний раз в интервью он говорил о Путине год назад, когда 13 октября 2018 года театральный критик МК Марина Райкина спросила у него о дружбе с президентом РФ.

Он для внешнего мира создаст такого Дракона, какого мы знаем, но для себя самого в любой момент наполнит совершенно другим содержанием

" – Дружбы, наверное, нет, –​ ответил Марк Анатольевич, – но в связи с последним знаменательным событием в моей жизни, когда я стал называться Героем Российской Федерации в области искусства, мы потом, после награждения, еще немного поговорили за бокалом шампанского. Это было очень спокойное человеческое общение. Мне не хотелось его допрашивать про Серебренникова и в сотый раз интересоваться, почему был такой странный захват "Гоголь-центра". Как режиссер я не перестаю думать: а в чем там дело? Дело, наверное, в том, что режиссер все-таки переоценил своих покровителей".

И правда. Зачем огорчать хорошего человека.

Ничего не работает. Ничего из того, чем те, кто не любят В.Путина, но любят М.Захарова, оправдывали режиссёра в своих собственных глазах, не работает. Ничего.

– Ему надо для театра.

Нет, ему не надо для театра. "Для театра" такой величине как Захаров было достаточно отметиться в доверенных лицах. Для театра совсем необязательно быть "первым учеником", подчеркивая свою преданность в статьях и интервью.

– Это случайное. Это разовое. Это ошибка

Нет, это не случайное, это сознательное. Длинное. Это все последние 20 лет.

– Это возраст! Ну вы понимаете...

Нет. Никакого особого "возраста" у него в 2000-м, когда он принял Путина всей душой, не было. Мужчина в полном умственном расцвете.

Это не по работе, не случайное, и не возраст. Марк Анатольевич был верным путинцем. И по всей видимости никаких комплексов по этому поводу не испытывал. И никогда не оправдывался.

Поэтому.

Наверное.

Никогда не стоит проецировать творчество большого Мастера на систему его политических взглядов. Он художник. Ему положено рисовать весну так, чтобы вы поверили, что это весна, хотя у него у самого на душе тяжелая осень. Он знает и понимает, как попасть в вашу эмоциональную волну. Но совсем необязательно, что он сам находится на этой же волне. Он вам создаст фильм про Дракона так, что вам кажется, что только так можно понимать, где Дракон, в ком Дракон, и какими нас этот Дракон сделал, только так, не иначе. А он два пишет, три в уме. Он для внешнего мира создаст такого Дракона, какого мы знаем, но для себя самого в любой момент наполнит совершенно другим содержанием.

Представляете? Вы оправдываете его, почему он внутренне такой при своем внешнем творчестве. А он оправдывает себя, почему моего Дракона видят таким, при том, что для себя я готов трактовать его совершенно по-другому.

Он чувствует в своем прежнем творчестве предательство перед своим нынешним кумиром. Поэтому он публично ему заявляет: не верь. Это не ты. Не про тебя.

Синдром Бортко. Который отрекся от своего "Собачьего сердца". У Марка Захарова был синдром Бортко. Или у Бортко - синдром Захарова. Это всё он сам себе выбрал. Творить (от всего сердца) для тех, кто ненавидит Дракона, при этом сердце своё в какой-то момент целиком отдавая Дракону.

Два сердца!

Непостижимый характер. Можно перекладывать его на сценарий. Можно заниматься психоанализом личности. Можно всё! Нельзя говорить: испортил свой некролог. А это многие из тех, кто 20 лет оправдывали, или делали вид, что не замечают, или правда не замечали, или отделяли "мух от котлет", то есть ценили его творчество, не принимая в расчет его политических взглядов, вдруг стали заявлять: испортил.

Во-первых, поздно. Во-вторых, глупо. Потому что сам он от души не считал, что это порча. А вот почему он так не считал - это вопрос, который никто не рискнул ему поставить при жизни. Какой же смысл после смерти кулаками махать?

Елена Рыковцева – журналист Радио Свобода

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