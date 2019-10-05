Нападение на полицейских в Париже расследуется как теракт

Правоохранительные органы Франции расследуют нападение на полицейских в Париже как террористическое преступление. Об этом в пятницу вечером сообщила газета Le Figaro. В четверг 45-летний сотрудник городской префектуры, которого, по данным СМИ, звали Микаэль Харпон, убил четверых сотрудников полиции в штаб-квартире ведомства.

Преступление квалифицировано как убийство представителя власти в результате террористического акта и террористический преступный заговор, передают французские СМИ со ссылкой на прокуратуру.

По данным Le Parisien, незадолго до нападения Харпон купил керамический нож и сообщил об этом своей жене при помощи СМС. Она ответила "Только бог тебе судья. Аллаху Акбар". Le Figaro отмечает, что подобное оружие ранее использовалось террористами, поскольку его удавалось пронести через пункт досмотра.

Также Харпон связывался по телефону с проповедником мечети, попадавшей в поле зрения Генерального управления внутренней безопасности.

Французские СМИ пишут, что Харпон, работавший в полиции с 2003 года, ранее привлёк внимание спецслужб из-за своих комментариев в связи с убийством сотрудников газеты Charlie Hebdo в 2015 году. Один из коллег подозреваемого утверждает, что в тот день Микаэль Харпон прокричал "Это сделано!".

Следствие не исключает, что Харпон мог вступить в контакт с террористической организацией, хотя его поведение якобы не выдавало приверженности к радикальному исламу. В ходе обыска у него дома не было найдено компрометирующих материалов, пишет Le Figaro. Коллеги описывают Харпона как спокойного и сдержанного человека.

Источник Le Parisien отмечает, что Микаэль Харпон, который отвечал за обслуживание компьютеров в управлении полиции, специализирующемся на борьбе с терроризмом, имел доступ к сверхчувствительной информации, в том числе связанной с радикальным исламом.

Нападение на полицейских в здании префектуры, расположенном неподалёку от собора Парижской Богоматери, произошло в четверг после полудня. По имеющимся данным, сотрудник ведомства напал с ножом на коллег на двух этажах и лестнице, убив четверых человек и ранив еще одного. Нападавший был застрелен на месте.