Экоактивисты начали рассказывать о Шиесе в поездах

Активисты, выступающие против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, в поездах рассказывают о том, как люди протестуют против его появления. Видео выступления опубликовало сообщество "Поморье – не помойка".

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Активист Дмитрий Кречет говорит пассажирам, что полигон организован незаконно.



"Местные жители и активисты уже более года противостоят этому мусорному геноциду, который кто-то очень заинтересован произвести с населением. На станции Шиес круглосуточно дежурят активисты и экозащитники со всей страны. Пожалуйста, поддержите их, расскажите об этом в социальных сетях, потому что официальные СМИ уже более года замалчивают эту проблему", – сказал он.



Пассажиры аплодировали выступающему.

В поселке Шиес Архангельской области московские власти строят мусорный полигон, чтобы свозить отходы из Москвы. Против строительства свалки выступают местные жители. Экоактивисты считают, что работа полигона приведет к экологической катастрофе не только в Архангельской области, но и в соседнем регионе – Республике Коми. Больше года архангельские активисты в Шиесе проводят акции и митинги в защиту поселка от мусорного полигона.