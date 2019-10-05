В Риге прошла демонстрация в защиту русскоязычного образования

Более 900 человек приняли участие в демонстрации в Риге в защиту русскоязычных школ, передаёт латвийский новостной портал Delfi со ссылкой на агентство LETA.

Участники собрались в 12 часов у Ратушной площади в центре города и устроили шествие до здания правительства. Протестующие требовали разрешить русскоязычным школьникам получать образование на родном языке.

Сейчас русские в Латвии могут получать образование в школах национальных меньшинств, где на русском языке преподаётся 40 процентов предметов. В сентябре в стране был одобрен законопроект, обязующий самоуправления обеспечивать образование на латышском языке во всех детских садах.

До сентября 2021 года школьное образование будет полностью переведено на национальный язык. Это требование было оспорено в Конституционном суде страны, но в апреле суд признал его законным.