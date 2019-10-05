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Бывшего депутата якутского парламента убил медведь

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Бывший депутат парламента Якутии Александр Крылов был убит на охоте медведем. Об этом сообщает портал "Новости Якутии" со ссылкой на исполняющего обязанности главы Оймяконского улуса Игоря Водовозова.

По данным интернет-ресурса, 45-летний Крылов, владевший строительным рынком в Якутске, погиб при осмотре застреленного им на охоте медведя. Когда он подошёл осмотреть трофей, на него накинулся другой медведь, который оказался рядом.

Крылов был депутатом четвёртого созыва якутского парламента. Он был в нём заместителем Комитета по проблемам Арктики и коренных малочисленных народов Севера. Позже он возглавлял местное отделение общественной организации "Опора России", лоббирующей интересы малого и среднего бизнеса.

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