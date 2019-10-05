Бывшего депутата якутского парламента убил медведь

Бывший депутат парламента Якутии Александр Крылов был убит на охоте медведем. Об этом сообщает портал "Новости Якутии" со ссылкой на исполняющего обязанности главы Оймяконского улуса Игоря Водовозова.

По данным интернет-ресурса, 45-летний Крылов, владевший строительным рынком в Якутске, погиб при осмотре застреленного им на охоте медведя. Когда он подошёл осмотреть трофей, на него накинулся другой медведь, который оказался рядом.

Крылов был депутатом четвёртого созыва якутского парламента. Он был в нём заместителем Комитета по проблемам Арктики и коренных малочисленных народов Севера. Позже он возглавлял местное отделение общественной организации "Опора России", лоббирующей интересы малого и среднего бизнеса.