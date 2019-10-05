В Нагатине активисты выступили против фальсификации истории

В Москве на Коломенской набережной неизвестные активисты закрасили установленные местными властями стенды с информацией о трагедии Дмитлага. Дмитровский исправительно-трудовой лагерь был одним из крупнейших лагерных объединений, созданных ОГПУ-НКВД для строительства канала Москва – Волга имени Сталина. Канал был необходим, как отмечали советские историки, для "обеспечения растущей Москвы питьевой водой и для подъёма уровня Москва-реки и Волги для нужд судоходства".

В субботу, 5 октября, на странице фотографа Андрея Дворникова в Фейсбуке появилась информация об ответной "народной реакции" на инициативу московских чиновников по "сохранению исторической правды".



Фотограф Андрей Дворников делится с читателями:



"В Нагатино, на месте массовых захоронений Дмитлага, года полтора назад мы договорились об установке стендов, которые должны были рассказать о том, что здесь происходило в тридцатые. Стенды установили, нам удалось получить определённого рода документы для размещения информации. Но власть Нагатинского Затона, которая до того момента вставляла нам в колёса палки, поняв, что помешать уже никак не может, налепила свою вариацию истории (предварительно украв у нас же материалы). Заключённые у них жили в комфортабельных бараках, спали на белых простынях, а великий вождь товарищ Сталин, благодаря которому заключённые жили так хорошо, был вдохновителем всех побед и добрым другом. О том же, что на самом деле происходило тогда, ничего не сказано".



Не прошло и трёх дней, пишет автор, как появились "народные мстители". Андрей Дворников считает, что поступок активистов, защищающих исторические памятники, прибавляет веры "в свой народ и в то, что тридцатые у нас больше никогда не повторятся".